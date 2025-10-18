SmartLimits - Görsel Bekleyen Emir Yöneticisi

SmartLimits, bekleyen emirlerinizi doğrudan grafikte tam görsel kontrolle yönetmenizi sağlayan profesyonel bir işlem aracıdır.

MetaTrader emir pencerelerini açmadan, sezgisel bir grafik paneli üzerinden Alım (Buy) veya Satım (Sell) Limit ve Stop emirleri oluşturmanıza, ayarlamanıza ve onaylamanıza olanak tanır.

Bu araç, tekrarlayan işlemleri en aza indirip olası giriş hatalarını azaltarak, emirlerini hızlı ve düzenli bir şekilde görsel olarak yönetmeyi tercih eden yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Temel Özellikler

“New Order” düğmesini kullanarak grafikten doğrudan yeni bekleyen emirler oluşturun.

Giriş (Entry), Zararı Durdur (SL) ve Kâr Al (TP) seviyelerini çizgileri sürükleyerek veya paneldeki değerleri düzenleyerek ayarlayın.

Herhangi bir emri tek tıklamayla anında değiştirin veya silin.

Her birinin kendi kontrol paneline sahip birden fazla bekleyen emri aynı anda yönetin.

Fiyat, mesafe ve Risk/Ödül oranı (R:R) gibi canlı verileri gösteren görsel arayüz.

Fiyat konumuna göre emrin Limit mi yoksa Stop tipi mi olduğunu otomatik olarak belirler.

Hem broker tarafı emirlerle hem de sanal (yerel yürütme) emirlerle çalışır.

Terminal yeniden başlatıldığında tüm bekleyen emir ayarlarını otomatik olarak kaydeder ve geri yükler.

“Remove All” düğmesiyle tüm emirleri ve bekleyen pozisyonları anında silin.

Giriş Parametreleri

Virtual Mode : Sanal Modu etkinleştirir. Bekleyen emir broker’a gönderilmez; bunun yerine, fiyat giriş seviyesine ulaştığında EA gerçek bir piyasa pozisyonu açar.

Default Lot Size : Yeni emirler için varsayılan işlem hacmi.

Magic Number : SmartLimits tarafından yerleştirilen tüm emirlerde kullanılan kimlik numarası.

TP / SL Offset : TP ve SL eklendiğinde başlangıç mesafesi (puan cinsinden).

Line Width : Görsel fiyat çizgilerinin kalınlığı.

Bekleyen emirlerin minimum süre (saniye) içinde sona ermesi : Bekleyen emirler için minimum sonlanma süresini tanımlar.

Entry Drag moves block: Entry çizgisini sürüklemenin tüm emir bloğunu mu yoksa sadece SL ve TP arasındaki Entry çizgisini mi hareket ettireceğini belirler.

Düğmeler ve Arayüz Kontrolleri

Araç, grafiğin sağ üst köşesine iki ana düğme ekler:

+ New Order : Düzenlenebilir Entry, SL ve TP çizgileriyle yeni bir bekleyen emir oluşturur.

Remove All: Tüm emirleri ve bekleyen pozisyonları, broker sunucusundakiler de dahil olmak üzere, anında siler.

Her emir ayrıca aşağıdakileri içeren kendi grafik üzeri kontrol paneline sahiptir:

Type : Alış (Buy) ve Satış (Sell) modları arasında geçiş yapar.

Time : Bekleyen emrin sona erme süresini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Time kapalıyken emir süresiz aktif kalır ve fiyat giriş seviyesine ulaştığında pozisyon açılır. Time açıkken emir belirlenen süre sonunda otomatik olarak sona erer.

Remove : Seçili emri siler.

Add TP / Del TP : Kâr Al (Take Profit) çizgisini ekler veya kaldırır.

Add SL / Del SL : Zararı Durdur (Stop Loss) çizgisini ekler veya kaldırır.

Confirm / Unlock : Bekleyen emri onaylar veya iptal eder (broker’a gönderir veya siler).

Entry drag mode : “Move Block” (tüm çizgileri taşır) ve “Change Entry Price” (yalnızca Entry çizgisini ayarlar) arasında geçiş yapar.

Lot, Entry, TP, SL alanları : Fiyat veya hacim değerlerini manuel olarak girebileceğiniz düzenlenebilir alanlardır.

R:R ve P/L gösterimi : Gerçek zamanlı Risk/Ödül oranını ve potansiyel kâr/zararı gösterir.

Zaman etiketi: Emir süresi dolana kadar kalan zamanı veya süresiz emirler için “Valid: GTC” (İptal edilene kadar geçerli) ibaresini gösterir.

Nasıl Çalışır

+ New Order düğmesine tıklayarak yeni bir etkileşimli emir bloğu oluşturun. Entry, TP ve SL seviyelerini çizgileri sürükleyerek veya değer girerek ayarlayın. Lock düğmesine tıklayarak emri broker’a gönderin (veya sanal modda yerel olarak yürütün). Remove All düğmesini kullanarak tüm bekleyen emirleri anında silin. SmartLimits tüm emirleri otomatik olarak kaydeder ve terminal yeniden başlatıldığında geri yükler.

Uyumluluk