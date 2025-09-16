Avalut Gold X1

Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5)

XAUUSD için hassas işlem

Avalut X1, MetaTrader 5 üzerinde XAUUSD (Altın) için otomatik alım satım yapan profesyonel bir Uzman Danışmandır. Sistem, tek bir EA içinde dört tamamlayıcı stratejiyi birleştirerek farklı piyasa rejimlerini yönetir. MT5 için bağımsızdır; harici DLL veya üçüncü taraf kurulum gerektirmez.

Fiyatlandırma ve lisanslar

Ömür boyu lisans: standart fiyat 899 €; ilk 10 lisans için lansman fiyatı 499 €.

standart fiyat 899 €; ilk 10 lisans için lansman fiyatı 499 €. Yıllık lisans: standart fiyat 299 €; ilk 10 lisans için lansman teklifi 199 €.

Giriş kotasına ulaşıldıktan sonra kullanılabilirlik ve fiyatlandırma ayarlanmalıdır.

Öne çıkan özellikler

Tek EA’de dört strateji: trend, yatay ve oynaklık evrelerini kapsayan, birbirini tamamlayan stratejiler.

trend, yatay ve oynaklık evrelerini kapsayan, birbirini tamamlayan stratejiler. Özelleşmiş risk yönetimi: her işlemde sabit stop loss ve take profit; dinamik X takip eden durdurma (trailing stop).

her işlemde sabit stop loss ve take profit; dinamik X takip eden durdurma (trailing stop). Gelişmiş filtre yöntemleri: optimal girişler için gelişmiş EZ filtresi.

optimal girişler için gelişmiş EZ filtresi. Otomatik saat dilimi yönetimi: strateji GMT+3 için geliştirilmiştir; aracı kurum ofseti otomatik algılanır ve ayarlanır.

strateji GMT+3 için geliştirilmiştir; aracı kurum ofseti otomatik algılanır ve ayarlanır. Geniş parametre seti: yapılandırma için kapsamlı girişler; varsayılanlar harici set dosyası olmadan kullanıma hazırdır.

yapılandırma için kapsamlı girişler; varsayılanlar harici set dosyası olmadan kullanıma hazırdır. EA paneli: seçilebilir temalara (koyu, açık, Edgezone) sahip grafik içi bilgi paneli.

Geliştirme ve doğrulama

Kurumsal yöntemler: walk-forward optimizasyonu, örneklem dışı (out-of-sample) doğrulama, Monte Carlo yeniden örnekleme ve parametre stabilitesi/duyarlılık kontrolleri.

walk-forward optimizasyonu, örneklem dışı (out-of-sample) doğrulama, Monte Carlo yeniden örnekleme ve parametre stabilitesi/duyarlılık kontrolleri. Yapay zekâ destekli Ar-Ge ve izleme: araştırma ve canlı tanılama AI araçlarıyla desteklenir; parametreler yalnızca gerektiğinde güncellenir.

araştırma ve canlı tanılama AI araçlarıyla desteklenir; parametreler yalnızca gerektiğinde güncellenir. Stabilite: Eylül 2023’ten bu yana yalnızca bir optimizasyon gerekmiştir.

Sistem gereksinimleri ve öneriler

Sembol: XAUUSD

XAUUSD Zaman dilimi: H1 (önerilir)

H1 (önerilir) Asgari teminat: mutlak minimum 500 USD (veya EUR karşılığı). Bakiye 1.000 USD’nin altındaysa risk parametrelerinin stabil kalması için aylık düzenli ekleme düşünülmelidir.

mutlak minimum 500 USD (veya EUR karşılığı). Bakiye 1.000 USD’nin altındaysa risk parametrelerinin stabil kalması için aylık düzenli ekleme düşünülmelidir. Hesap türü: ECN, Raw, Razor veya düşük spreadli diğer hesaplar

ECN, Raw, Razor veya düşük spreadli diğer hesaplar Kaldıraç: minimum 1:30

minimum 1:30 Hesap modu: Hedge zorunludur

Hedge zorunludur VPS: kesintisiz çalışma için önerilir

Hızlı başlangıç

EA’yı bir XAUUSD H1 grafiğine ekleyin. Dahili giriş parametrelerini kullanın; harici set dosyası gerekmez. Gerektiğinde riski ve isteğe bağlı filtreleri ayarlayın. Kesintisiz yürütme için güvenilir bir VPS üzerinde çalıştırın. Canlıya geçmeden önce mutlaka demo ortamında test edin.

Satın alma sonrası destek

Satın aldıktan sonra, kurulum kontrol listesi ve en iyi uygulamaları almak için lütfen bu ürün sayfasındaki MQL5 Messages üzerinden bizimle iletişime geçin.

Paket içeriği

Avalut X1 EA (MT5)

Kurulum ve yapılandırma kılavuzu

Notlar

Tamamen otonom çalışma; manuel müdahale gerekmez.

Destek MQL5 Messages üzerinden sağlanır.

Risk bildirimi

Alım satım risk içerir. Kaybetmeyi göze alamayacağınız sermayeyi yatırmayın. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Canlı işlemlere başlamadan önce her zaman kendi testlerinizi yapın; demo testleri dahil.