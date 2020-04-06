Usd Killer Gemini AI Scalper

USD Killer Gemini EA 是为那些希望通过强大且高度自动化的策略安全性来最大化运营的交易者提供的解决方案。这款下一代 EA 由 Felipe FX 开发，结合​​了尖端技术和先进指标，可提供高效且有利可图的交易。





用于确认入场的高级指标，USD Killer 是利用 AI Gemini 的所有力量开发的，我们发现图表上每天出现的模式，从长远来看增强自信。





可配置的功能

Martingale：一种明智的方法，在亏损后增加后续每笔交易的手数，旨在确保长期积极且安全的交易。





回撤比例：根据回撤比例调整订单功能，有效控制风险，保障您的资金安全。





每日目标：设定每日交易目标和损失限额，以简化和有效的风险管理。当达到限制时，EA 会自动停止操作。





每日信号过滤器：使用基于前一天蜡烛收盘价的信号来确定新订单的条目，从而提高交易准确性。





手数：严格检查确保交易量始终在经纪商允许的范围内，避免订单被拒绝。





优点

完全自动化：让 EA 执行所有分析和操作，而您则专注于其他活动。非常适合寻求完全自动化而又不影响安全性和性能的交易者。





风险管理：通过实施 Martingale 和回撤控制等策略，USD Killer EA 提供了风险与回报之间的平衡方法。





安全可靠：强大的订单平仓、保证金检查和手数验证功能可确保您的交易顺利执行。





日常设施

自动化操作：不需要持续的市场监控。 EA 自动执行分析并执行操作。