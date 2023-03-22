Tw79 Hedge Zone Ea

Merhaba;

Bu EA otomatik alım satım stratejisi olarak hedge sistemini kullanır.Yüksek volatilite zamanını tespit eder ve belirli bir bölgede sistemi başlatır.Yapılandırılabilir değişkenler ile sistem güvenliği optimizasyon yardımı ile kontrol altına alınır.

Ürünü satın alan kişilere GBPJPY M5 hazır set dosyası hediye edilir.Bu set dosyası ilgili paritede uzun dönem optimizasyon ve walk forward testlerini başarı ile tamamlamıştır.İlgili paritede bir daha optimizasyon çalıştırmanıza gerek yoktur.