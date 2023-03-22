Tw79 Hedge Zone Ea

Merhaba;
Bu EA otomatik alım satım stratejisi olarak hedge sistemini kullanır.Yüksek volatilite zamanını tespit eder ve belirli bir bölgede sistemi başlatır.Yapılandırılabilir değişkenler ile sistem güvenliği optimizasyon yardımı ile kontrol altına alınır.
Ürünü satın alan kişilere GBPJPY M5 hazır set dosyası hediye edilir.Bu set dosyası ilgili paritede uzun dönem optimizasyon ve walk forward testlerini başarı ile tamamlamıştır.İlgili paritede bir daha optimizasyon çalıştırmanıza gerek yoktur. 
Yazarın diğer ürünleri
Trend Up Down Arrow
Tufan Gocmen
Göstergeler
Merhaba; Ürün yüksek kalitede trend takibi sunar.Grafikteki oklar sayesinde giriş ve çıkış sinyallerini kolay bir şekilde takip edersiniz.Tek bir girdi parametresi sayesinde kullanım kolaylığı sağlar.Alarm seçenekleri sayesinde sinyalleri kolay bir şekilde takip edersiniz.Ayrıca trend renk çizgileri trend yönünü belirlemede kolaylık sağlar. Girdi parametre ayarı: Periodic: Hesaplanması geren bar sayısını ifade eder.
EA TW79 Trend Filter Margintale control system
Tufan Gocmen
Uzman Danışmanlar
Merhaba; Bu ürün hareketli ortalamaları kullanıp trend yönünde işlem açmayı ve bu sayede başarılı işlem sayısını arttırmayı amaçlar.Bir margintale sistemi kullanıp kaybedilen işlemleri geri kazanmak için sistemi zorlar.Ayrıca özsermaye yönetimi kullanma özelliği bulunur. Girdi paramatre açıklamaları: Lots Auto:True-False seçenekleri ile özsermaye yönetiminin kullanımının aktif yada pasif hale getirilmesini sağlar. Lots Auto Divide:Özsermaye kullanım limitini belirler. Lots Fix:Sabit Lot miktarın
EA Tw79 Adx Trend Control
Tufan Gocmen
Uzman Danışmanlar
Merhaba; Bu ürün adx indikatörünün sinyal seviyelerini kullanarak bir grid stratejisi oluşturur.Toplam kazanç ile işlemleri kapatmayı hedefler ve bu sayede belirlediğiniz dolar cinsinden kazanç ile döngü kapatılır. Parametre ayarları: Lots:Sabit lot miktarını ifade eder. Lots Margintale:Bir sonraki işlemde açılacak lot miktarı katsayısını ifade eder. Distance Pips:Bir sonraki işlem ile önceki işlem arasındaki mesafeyi pips cinsinden ölçer. Adx Periyot:Hesaplanacak bar sayısını ifade eder. Adx Va
Ea Tw79 Scalping Cci Signal
Tufan Gocmen
Uzman Danışmanlar
Merhaba; Bu ürün macd indikatörünü farklı periyot seçenekleri ile (mtf) trend gücünü ve yönünü belirleyerek cci indikatörünün sinyallerini kullanarak bir scalping stratejisi oluşturur. Parametre açıklamaları: Low lot:En düşük lot miktarını ifade eder. High lot:En yüksek lot miktarını ifade eder. Stop loss:Zarar kes seviyesini pips cinsinden hesaplar. Take profit:Kazanç seviyesini pips cinsinden hesaplar. Trailing stop:İzleyen durdurma seviyesini pips cinsinden hesaplar. Trailing step:İzleyen dur
Ea Tw79 Scalping Grid
Tufan Gocmen
Uzman Danışmanlar
Merhaba; Otomatik alım satım sistemimiz hızlı bir algoritma ile çalışır.Grid startejisine sahiptir.Bu otomatik alım satım robotu düşük lot miktarı ile  işlemlere başlayıp kısa Tp alım yöntemlerini uygular.Grid aralıkları açıldıkça lot miktarı ufak ufak artar ve sistemi tp almaya zorlar.Aşağıdaki optimizasyon test sonuçlarını dikkatli bir şekilde incelemenizi tavsiye ederim.İstikrarlı bir tp cizgisi oluşur.Aşırı alım ve aşırı satım sinyalleri için rsı indikatörünü kullanır. Girdi parametre açıkla
Tw79 Correlation matrix
Tufan Gocmen
Göstergeler
Merhaba; Bu gösterge sizlere en hacimli sekiz para biriminin oluşturduğu 28  çapraz paritenin güç matrixini sunar.Bu güç tablosu sayesinde en iyi trend gücünü ve yönüne sahip pariteleri gösterir.Gösterge tablosu basket trading yöntemi sunar.Böylece belirli kolerasyona sahip pariteler arasında işlem yaparak ortalama kazanç sağlayabilirsiniz. Girdi parametre açıklamaları: Note_1:Gösterge tablosunun hangi yöntemi kullanarak kolerasyonu bulacağını ifade eder. Algo:Note_1 yöntemlerini seçmenize olana
Ea Tw79 Adx Grid Scalping
Tufan Gocmen
Uzman Danışmanlar
Merhaba; Ea tw79 adx grid scalping otomatik işlem robotu tüm fiyat hareketlerini bir küme içerisine alarak tüm sağlıklı işlem  seviyelerini bulur.Sistem dolar bazında toplam kazanç miktarı ile kapanır.Ayrıca adx indikatörünün ters sinyalinde en kısa take profit hedefi ile işlemden çıkabilme yeteniği vardır.Bu sistem adx trend kontrolü sayesinde grid sisteminin trend yönünde çalışmasına odaklanır.Sistem 1-2-3-4-5.... ilerlemeli lot miktarı ile çalışır.Başlangiç lot miktarı düşük tutulmalıdır.Otom
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Uzman Danışmanlar
Merhaba; Bu otomatik işlem robotu macd indikatörünün yeteneklerini kullanarak bir grid stratejisi oluşturur.Algoritma aşırı alım ve aşırım satım seviyelerinde ve yüksek volatilite zamanlarında bir ızgara stratejisi oluşturur.Bu sayede tüm fiyat dalgalanmalarına karşı duyarlı hale gelir.Close Money girdisi toplam döngüdeki kazanç miktarıdır.Bu girdiyi bir döngüdeki toplam take profit miktarı olarak tanımlarız.Kısa periyotlarda daha çok döngü açma yeteneğine sahiptir.Fakat robotu orta vade ticater
Tw79 ema trend scalping alert
Tufan Gocmen
Göstergeler
Merhaba; İndikatör her pariteye ve her periyota uygun olacak şekilde kodlanmıştır.İndikatörün kullanım amacı doğru sinyal seviyelerini yakalamaktır.Ürün tüm bildirim ve alarm seçenekleri ile donatılmıştır.Bu sayede ekran başınızda olmasanız dahi sinyalleri alabileceksiniz.Ürün strateji olarak trend yönündeki sinyalleri bulmaya çalışır.Bu sayede daha güvenilir giriş sinyallerine sahip olursunuz.Varsayılan ayarlar için önerilen periyotlar M15,M30,H1 olmalıdır.
TW79 BullsBears Tick Volume System
Tufan Gocmen
Göstergeler
Merhaba; Bu indikatör gerçek hacim seviyelerinin bazı matematiksel hesaplar ile giriş ve çıkış sinyallerinin oluşmasını sağlar.Kullanımı basit ve güvenlidir.Gerçek hacim seviyelerinin ortalamalar ile kesişmesi sonucu al ve say sinyalleri oluşturur. İndikatör parametre açıklamaları: A-PERIOD:Hesaplanması gereken bar sayısını ifade eder. B-GAMMA:0.618 olan bir sabit fibonacci trend ortalaması kullanılır.(En yüksek 0.786 en düşük 0.236 kullanmanız gerekmektedir.) C-VOLUME TYPE:Tick volume sabit ola
TW79 Channel Signal Pro
Tufan Gocmen
Göstergeler
Bu ürün kanal ölçeklendirme sayesinde kapanış barlarında sinyal üretir.Bu sinyalleri bir ok sayesinde görselleştirir.Ok rengi işlem yönünü ifade eder.Varsayılan ayarlar H1 periyot için geçerlidir.Her periyot ve ürün için backtest yapabilirsiniz.İndikatörün kod içeriği mümkün olduğunca fiyat hareketlerine uygun bir şekilde uygulanmıştır.Bu sebeple trend başlangıçlarını ve sonlarını iyi tespit eder. Parametre açıklamaları: PER: Hesaplanacak bar sayısını ifade eder. PRO: Kanal genişleme faktörünü h
Ea Tw79 Ma Scalping
Tufan Gocmen
Uzman Danışmanlar
Merhaba; Bu ürün iki hareketli ortalamanın kesişiminden alış ve satış sinyalleri üretir.Hareketli ortalamalarının bütün yeteneklerini kullanır.Bir scalping stratejisi üretmek için sinyal seviyesinden sonra bir kar alma seviyesi belirlenir.Kaybı durdurmak için ise ters sinyali kullanır.Sistem her kayıptan sonra lot miktarını fibonacci oranlarına göre artırabilir.Bu margintale özelliğini pasif hale getirmek için low lot ve high lot miktarını aynı girmek gerecektir.Böylece sabit lot miktarı ile çal
Tw79 time zone pivot strategy
Tufan Gocmen
Göstergeler
Merhaba; Tw79 time zone pivot strateji indikatörü önemli kırılımları bulur ve kırılımlar sonrası aynı yönde kar marjını koruyarak toplam kar hedefinin devamlılığını sağlar. İndikatör girdi açıklamaları; Start Hours:Başlangıç ve referans noktasını ifade eder.Sıfır yada bir rakamını kullanın. Offset:Referans sonrası hesaplanacak bar sayısını ifade eder.Ortalama değerler 55-144 arasındadır. Number of bar:Sinyal için hesaplanacak son mumu ifade eder.Bir olarak kalmalıdır. Sound On:Sinyal açık-kapalı
