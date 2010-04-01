Usd Killer Gemini AI Scalper

USD Killer Gemini EA est la solution pour les traders cherchant à maximiser leurs opérations avec la sécurité d'une stratégie robuste et hautement automatisée. Développé par Felipe FX, cet EA de nouvelle génération combine une technologie de pointe et des indicateurs avancés pour offrir un trading efficace et rentable.

Indicateur avancé pour confirmer les entrées, USD Killer a été développé avec toute la puissance de l'IA Gemini et nous trouvons des modèles qui se produisent quotidiennement sur le graphique, augmentant l'affirmation de soi à long terme.

Fonctionnalités configurables
Martingale : Une approche intelligente qui augmente la taille du lot sur chaque transaction ultérieure après une perte, dans le but de garantir des transactions positives et sûres à long terme.

Pourcentage de prélèvement : contrôlez efficacement le risque grâce à la fonction qui ajuste les ordres en fonction du pourcentage de prélèvement, garantissant ainsi la protection de votre capital.

Objectifs quotidiens : définissez des objectifs de trading quotidiens et des limites de perte pour une gestion des risques simplifiée et efficace. L'EA arrête automatiquement les opérations lorsque les limites sont atteintes.

Filtre de signaux quotidiens : utilise des signaux basés sur la clôture de la bougie quotidienne précédente pour déterminer les entrées de nouveaux ordres, augmentant ainsi la précision des transactions.

Volume du lot : des contrôles stricts garantissent que le volume des transactions est toujours dans les limites autorisées par le courtier, évitant ainsi les ordres rejetés.

Avantages
Automatisation complète : laissez l'EA effectuer toutes les analyses et opérations pendant que vous vous concentrez sur d'autres activités. Idéal pour les traders recherchant une automatisation complète sans compromettre la sécurité et les performances.

Gestion des risques : en mettant en œuvre des stratégies telles que la Martingale et le contrôle des pertes, l'USD Killer EA offre une approche équilibrée entre risque et récompense.

Sécurité et fiabilité : des fonctions robustes pour la clôture des ordres, les contrôles de marge et la validation du volume des lots garantissent le bon déroulement de vos transactions.

Installations quotidiennes
Opérations automatisées : une surveillance constante du marché n’est pas nécessaire. L'EA effectue des analyses et exécute les opérations automatiquement.
Plus de l'auteur
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experts
Javier Gold Scalper : Notre technologie à vos côtés ! Manuel et fichiers de configuration : contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : le prix augmente en fonction du nombre de licences vendues. Copies disponibles : 5 Trader l'or, l'un des actifs les plus volatils du marché financier, exige une grande précision, une analyse rigoureuse et une gestion des risques extrêmement efficace. Le Javier Gold Scalper a été conçu précisément pour intégrer ce
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Experts
Golden Scalper PRO : Notre technologie à vos côtés ! Manuel et fichiers de configuration : contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix augmente en fonction du nombre de licences vendues. Copies disponibles : 3 Trader l'or, l'un des actifs les plus volatils du marché financier, nécessite une grande précision, une analyse rigoureuse et une gestion des risques extrêmement efficace. Golden Scalper PRO a été développé précisément pour intégrer
Golden Arrow Scalper
Felipe Jose Costa Pereira
5 (1)
Indicateurs
Découvrez l'avenir des échanges avec Golden Arrow Scalper! Développé par le renommé Felipe FX, Golden Arrow Scalper est la prochaine génération d'indicateurs de trading, conçue pour offrir une expérience de trading intuitive et efficace. Avec des fonctionnalités avancées et une interface conviviale, cet indicateur est l'outil parfait pour les traders de tous niveaux. Fonctionnalités principales : Signal d'entrée facile :   Identifiez des points d'entrée idéaux basés sur les croisements des EMA
Aurora Scalper Trade
Felipe Jose Costa Pereira
Experts
Aurora Scalper Trade est un système de grille avancé qui fonctionne déjà sur des comptes réels depuis plusieurs années. Contrairement à la majorité des systèmes conçus pour correspondre aux données historiques, ce système a été conçu pour exploiter les inefficiences réelles du marché. Ce n’est donc pas un simple système de “hasard et chance” qui ne survit qu’avec une stratégie de grille. Il utilise des mécaniques réelles du marché à son avantage pour générer des profits constants. Paires de dev
Usd Killer Gemini AI Scalper MT5
Felipe Jose Costa Pereira
Experts
USD Killer Gemini EA est la solution pour les traders cherchant à maximiser leurs opérations avec la sécurité d'une stratégie robuste et hautement automatisée. Développé par Felipe FX, cet EA de nouvelle génération combine une technologie de pointe et des indicateurs avancés pour offrir un trading efficace et rentable. Indicateur avancé pour confirmer les entrées, USD Killer a été développé avec toute la puissance de l'IA Gemini et nous trouvons des modèles qui se produisent quotidiennement su
