Usd Killer Gemini AI Scalper

USD Killer Gemini EA est la solution pour les traders cherchant à maximiser leurs opérations avec la sécurité d'une stratégie robuste et hautement automatisée. Développé par Felipe FX, cet EA de nouvelle génération combine une technologie de pointe et des indicateurs avancés pour offrir un trading efficace et rentable.





Indicateur avancé pour confirmer les entrées, USD Killer a été développé avec toute la puissance de l'IA Gemini et nous trouvons des modèles qui se produisent quotidiennement sur le graphique, augmentant l'affirmation de soi à long terme.





Fonctionnalités configurables

Martingale : Une approche intelligente qui augmente la taille du lot sur chaque transaction ultérieure après une perte, dans le but de garantir des transactions positives et sûres à long terme.





Pourcentage de prélèvement : contrôlez efficacement le risque grâce à la fonction qui ajuste les ordres en fonction du pourcentage de prélèvement, garantissant ainsi la protection de votre capital.





Objectifs quotidiens : définissez des objectifs de trading quotidiens et des limites de perte pour une gestion des risques simplifiée et efficace. L'EA arrête automatiquement les opérations lorsque les limites sont atteintes.





Filtre de signaux quotidiens : utilise des signaux basés sur la clôture de la bougie quotidienne précédente pour déterminer les entrées de nouveaux ordres, augmentant ainsi la précision des transactions.





Volume du lot : des contrôles stricts garantissent que le volume des transactions est toujours dans les limites autorisées par le courtier, évitant ainsi les ordres rejetés.





Avantages

Automatisation complète : laissez l'EA effectuer toutes les analyses et opérations pendant que vous vous concentrez sur d'autres activités. Idéal pour les traders recherchant une automatisation complète sans compromettre la sécurité et les performances.





Gestion des risques : en mettant en œuvre des stratégies telles que la Martingale et le contrôle des pertes, l'USD Killer EA offre une approche équilibrée entre risque et récompense.





Sécurité et fiabilité : des fonctions robustes pour la clôture des ordres, les contrôles de marge et la validation du volume des lots garantissent le bon déroulement de vos transactions.





Installations quotidiennes

Opérations automatisées : une surveillance constante du marché n’est pas nécessaire. L'EA effectue des analyses et exécute les opérations automatiquement.