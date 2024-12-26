Usd Killer Gemini AI Scalper MT5

USD Killer Gemini EA, sağlam ve yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş bir stratejinin güvenliğiyle operasyonlarını en üst düzeye çıkarmak isteyen yatırımcılar için çözümdür. Felipe FX tarafından geliştirilen bu yeni nesil EA, verimli ve karlı ticaret sunmak için en son teknolojiyi ve gelişmiş göstergeleri birleştiriyor.

Girişleri onaylamaya yönelik gelişmiş göstergeler olan USD Killer, AI Gemini'nin tüm gücüyle geliştirildi ve grafikte günlük olarak meydana gelen ve uzun vadede iddialılığı artıran modeller buluyoruz.

Yapılandırılabilir Özellikler
Martingale: Uzun vadede olumlu ve güvenli işlemler sağlamayı amaçlayan, bir kayıp sonrasında sonraki her işlemde lot büyüklüğünü artıran akıllı bir yaklaşım.

Düşüş Yüzdesi: Düşüş yüzdesine göre emirleri ayarlayan ve sermayenizin korunmasını sağlayan işlevle riski etkili bir şekilde kontrol edin.

Günlük Hedefler: Basitleştirilmiş ve etkili risk yönetimi için günlük işlem hedeflerini ve zarar limitlerini belirleyin. EA, limitlere ulaşıldığında işlemleri otomatik olarak durdurur.

Günlük Sinyal Filtresi: Yeni siparişlerdeki girişleri belirlemek için önceki günlük mumun kapanışına dayalı sinyalleri kullanır ve böylece ticaret doğruluğunu artırır.

Lot Hacmi: Sıkı kontroller, işlem hacminin her zaman komisyoncunun izin verdiği sınırlar dahilinde kalmasını sağlayarak emirlerin reddedilmesini önler.

Avantajları
Tam Otomasyon: Siz diğer faaliyetlere odaklanırken EA'nın tüm analiz ve işlemleri yapmasına izin verin. Güvenlik ve performanstan ödün vermeden tam otomasyon arayan yatırımcılar için idealdir.

Risk Yönetimi: USD Killer EA, Martingale ve düşüş kontrolü gibi stratejiler uygulayarak risk ve ödül arasında dengeli bir yaklaşım sağlar.

Güvenlik ve Güvenilirlik: Emir kapatma, marj kontrolleri ve lot hacmi doğrulamaya yönelik güçlü işlevler, işlemlerinizin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Günlük Tesisler
Otomatik İşlemler: Sürekli piyasa takibi gerekli değildir. EA, analizi gerçekleştirir ve işlemleri otomatik olarak yürütür.
Önerilen ürünler
GL Scalper EA
Fernando De Paljla Silva
Uzman Danışmanlar
GL Scalper EA uses Pure Price Action and Linear Gradient Strategy to identify a market entry signal.  This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, GL Scalper EA is for you.  GL Scalper EA   does not use AI or martingale, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable. The GL Scalper EA has been subjected to a long period of more than ten years of Backtesting with Tick
Trigger Zone EA
Fabio Conrado Ortolan
Uzman Danışmanlar
Trigger Zone Elite EA – Gelişmiş Risk Yönetimi ile Dinamik Ticaret Trigger Zone Elite EA ile breakout ticaretinin gücünü açığa çıkarın – MetaTrader 5 için tamamen otomatik bir çözüm, disiplin, tutarlılık ve sermaye korumasını bir araya getirmek için tasarlandı. Bu EA, belirlenen dönemin en yüksek ve en düşük seviyelerindeki breakout noktalarını tespit eder, güçlü trend filtreleri uygular ve her işlemi özelleştirilebilir uyarlanabilir trailing stop ve gelişmiş risk yönetimi araçları ile yönetir.
Detrended scalper jpy points robot
Ekaterina Saltykova
Uzman Danışmanlar
Introducing to your attention a unique trading advisor "Detrended scalper jpy points robot", designed for trading with major JPY crosses. The idea is based on a modified indicator, detrended price oscillator, whose task is to eliminate the influence of the trend on price movements. This greatly simplifies the process of determining overbought/oversold cycles. The focus is on analyzing short cycles: long market cycles consist of several short ones. By analyzing the short components, we can more
Quant Trade Freedom
Renan De Souza Quinelato
Uzman Danışmanlar
O que é “QUANT TRADE FREEDOM” ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar Forex, Commodities, Índices, Crypto, Energies. Como funciona o robô EA QUANT CORRELATION FOREX ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de um trader humano. O QUANT TRADE FREEDOM  entra e
Amaris EA MT5
Mohamed Kamel Touati
Uzman Danışmanlar
güncel fiyat 99 $ - yakında yükselecek- Adding on the attractive price  , I will give those who buy AMARIS an other  SUCCESSFUL BREAKOUT EA for free  AMARIS EA, etkinliği yıllar içinde kanıtlanmış çok başarılı bir gece ölçeklendirme stratejisi kullanan tam otomatik bir ticaret robotudur, AMARIS yalnızca gecenin çok sessiz ve doux saatlerinde çok sayıda filtre, güvenlik önlemi ve zarar durdurma kullanarak işlem yapacaktır. birden fazla döviz çiftinde ticaret yaparak kar ve kazanç elde edebilir
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Uzman Danışmanlar
PrimeTrader EA – Advanced Trading Expert Advisor PrimeTrader EA is a professional Expert Advisor that combines multiple powerful indicators to generate precise entry and exit signals. It is designed to adapt to different market conditions, with advanced trade management features and a built-in info panel to keep you updated on your account status in real time. * Introductory Offer : the current price is only   99 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   149 USD , and grad
Trading Tiger
Pran Gobinda Basak
Uzman Danışmanlar
MT5 için Ticaret Tiger Uzman Danışmanı, trend ile keskin nişancı girişi olarak ticaret yapacak Bu Uzman Danışman ile paranız her zaman güvende olacak 100 dolarla başlayamazsın       4. 10 döviz çiftinde çalışıyorsanız ve 0,01 lotluk işlemde dalgalı kârınız 9 dolardan fazlaysa, tüm pozisyonları kapatacaktır.            Ayrıca değiştirebilirsiniz Bu EA'yı altın veya başka herhangi bir kripto para biriminde kullanmayın Bu tür döviz çiftlerini GBPUSD, EURUSD, USDCHF, EURJPY'de kullanabilir
Xauron
Roberto Liguoro
5 (2)
Uzman Danışmanlar
XAURON EA – Smart Gold Breakout Expert Advisor XAURON is a Premium Gold Expert Advisor designed to capture explosive breakouts on XAU/USD using high-precision algorithms, dynamic protection and real-time adaptability to market conditions. LINK TO MYFXBOOK LIVE SIGNAL Trading performance can vary significantly depending on multiple factors, including: Broker conditions Execution speed and slippage Latency VPS quality Market conditions at the time of use Furthermore, it’s common to observe a
MA Momentum Scalper
Ming Ying Lee
Uzman Danışmanlar
Elevate your trading with advanced Moving Average crossover strategies. Building on the success of the AI Momentum Scalper, the MA Momentum Scalper delivers a refined approach to market entry using the power of Moving Average crossovers to identify high-probability trading opportunities. $499 (6 copy remaining at this price, final price will be $999)  Why Moving Average Crossovers Work The MA Momentum Scalper capitalizes on one of trading's most reliable technical patterns - Moving Average cro
Bollinger Bands Scalper WIN
Lucas Silva Costa
Uzman Danışmanlar
Este robô de trading automático foi desenvolvido com base no indicador técnico Bandas de Bollinger , uma ferramenta amplamente utilizada para medir a volatilidade do mercado e identificar possíveis zonas de reversão de preço. A estratégia consiste em monitorar o comportamento do preço em relação às bandas superior e inferior. Quando o preço atinge a banda inferior, o robô interpreta como uma possível região de sobrevenda e pode abrir uma operação de compra , buscando a reversão em direção à méd
GoldenTrade
Serhii Sharlai
Uzman Danışmanlar
After purchase, be sure to contact me to receive your personalized settings. GoldenTrade – Professional Trading Robot for XAUUSD GoldenTrade is a fully automated trading algorithm designed for trading XAUUSD (Gold). The robot was developed with a strong focus on stability, reliability, and risk control. The algorithm does not use martingale, grid, or averaging strategies, making it a safe solution for long-term trading. The strategy is based on the analysis of short-term volatility, micro-trends
Go Eleven
Fabio Oliveira Magalhaes
5 (1)
Uzman Danışmanlar
This robot only operates 20 minutes a day during market opening! Recommended for mini Index and mini dollar! Parameters: Initial Volume (recommended: 1 to $ 300) Enable auto volume Ratio x volume balance Subsequent volumes (separate by,) TakeProfit (gain, 0 ñ use) MaxOrders Enable trailing stop function Profit points for triggering trailing  Trailing stoploss distance DistChannel Maximum skidding CreateRowsBreakup = false; ColorRowsRup = clrGold; MagicNumber (ID #)
Vikopo RSI Martingale MT5
Farahbod Nikfar
Uzman Danışmanlar
Dear traders and investors, Introducing   Vikopo RSI Martingale MT5 , Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 15 years. MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/114480 products List : https://www.mql5.com/en/users/vikopoadvise/seller Strategy Introduction : When utilizing this robot, we have harnessed the power of cutting-edge neural plugins to enhance its capabilities. By integrating these neural plugins, our trading robot is equipped with a
Candle Wick Hunter Pro
Jason Smith
Uzman Danışmanlar
Candle wick Hunter - Advanced Precision Wick Trading EA (Fully Featured) Professional Wick Reversal Strategy with Scalping Features What it does: Targets high-probability wick reversal setups on XAUUSD (optimized for gold) but can be used an Oil, Forex, Crypto and indices Flexible entry modes: Fixed pip wicks or % of candle size Advanced scalping features: Trailing stops, breakeven, quick partial closes Smart risk management: Fixed lots or % risk per trade Optional ATR-based dynamic stops or fi
Bot Classic
Andriy Sydoruk
Uzman Danışmanlar
Professional robot Bot Classic, which implements the classic two moving average trading strategy. When two moving averages cross each other, a signal to buy or sell is formed. The direction of the signal is set in the settings and depends on which of the moving averages is smaller and which is larger, and also on whether the inversion is enabled. This adviser works with any forex pair. For cyclic re-optimization, optimization is performed for one week on a minute chart, the predicted run time b
Vikopo Combo Diamond MT5
Farahbod Nikfar
Uzman Danışmanlar
Dear traders and investors, Introducing    Vikopo Combo Diamond MT5 , Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 15 years. MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/115387 products List : https://www.mql5.com/en/users/vikopoadvise/seller Strategy Introduction : When utilizing this robot, we have harnessed the power of cutting-edge neural plugins to enhance its capabilities. By integrating these neural plugins, our trading robot is equipped with a
Doji Hunter EA
Renato Takahashi
Uzman Danışmanlar
*** SALE *** PROMO PRICE *** Doji Hunter EA  is a  candlestick reader  reversal expert advisor that recognizes candlestick pattern  DOJI , either for  long  or  short  trades.  Stochastic Oscillator ,  Bollinger Bands  and  On Balance Volume (OBV)  can be configured and used as  trade in filters. So, it´s possible to trade only dojis that are created under determined region of bands or a limit value of stochastic.  Takeprofit  and  Stoploss  can be configured as  fixed  ones or as  Stochastic  
SpeedMachines
Chuang Liu
Uzman Danışmanlar
AI Speed ​​Machine (MT5) is an EA that uses machine learning and transaction-derived risk assessment. It is a powerful tool for sniping EURUSD. It can make the best strategy based on fund management, market risk management, and indicator evaluation. It combines machine learning and data analysis to train and learn historical data to predict market price trends and accurately identify trading signals. It can maximize the profit of % under advantageous market conditions, which is more obvious in
Gold Scalper Market DNA Robot MT5
Harsh Tiwari
Uzman Danışmanlar
The Gold Trading Robot is a state-of-the-art software tool designed to revolutionize the way investors trade in the gold market. This cutting-edge technology combines sophisticated algorithms with advanced artificial intelligence to provide users with a powerful tool for maximizing their profits and minimizing potential risks. With the Gold Trading Robot, users can access real-time analysis of market trends, historical data, and other crucial information to make informed trading decisions. The
AutoVerse
Pham Cong Chinh
Uzman Danışmanlar
AutoVerse EA – Your All-in-One, Fully Customizable Trading Solution AutoVerse EA is a powerful and intuitive expert advisor designed for traders who want full control over their strategy without writing a single line of code. With a visual interface , integrated strategy builder , and smart multi-currency support , AutoVerse EA adapts to your trading style — not the other way around. Key Features : Strategy Customization : Build your own strategy using visual signal combinations and advanc
Gold Quant Ai
Hizbullah Mangal
5 (2)
Uzman Danışmanlar
!!! IC Markets broker only.   If you use any other broker, your results will differ. All signals and backtests are run on   IC Markets —one of the best and most trusted brokers. !!! Special Launch Offer – Get Gold Quant AI + FREE Gold Range Breaker EA Gold Quant AI – Intelligent Gold Trading with Precision Launch Price: $50 (limited – 5 licenses only) → $150 → $1,999 Price increases by $50 after every 10 sales (1 copy left at the price of $150, next price $200)   Meet Gold Quant AI I’m Gold Qu
Mushroom Multi Level recovery zone
Thawinchai Waharam
Uzman Danışmanlar
Mushroom: Multi-Level Bi-Directional Strategy1. Strategy Overview: Multi-Level Bi-Directional This strategy aims to capture profits by anticipating the direction of the market. Normally, price moves in a trending direction, so trade entries are placed as follows: Buy Stop: Expecting the price to continue rising Sell Stop: Expecting the price to continue falling However, because the market can move in either direction, the system is designed to ensure profits regardless of the trend. This is achi
EA Loc Trade
Francisco Alexandre Da Cruz Junior
Uzman Danışmanlar
EA developed to operate at specific price locations on the chart, in relation to a TimeFrame higher than the current one. After defining the direction of positions through locations, the EA seeks to identify candlestick patterns as a trigger to open a position. The parameters being: StartHour=00; //Start hour(operations) StartMinute=00; //Start minute(Operations); FinalHour=17; //End Hour(Operations) FinalMinute=00; //End Minutes(Operations) CloseHour=18; //Position Closing Hour (open operations
Dunnigan EA
Fernando De Paljla Silva
Uzman Danışmanlar
Dunnigan EA uses Pure Price Action and Willian Dunnigan's strategy to identify a market entry signal.  This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, Dunnigan EA is for you.  Dunnigan EA   does not use AI or martingale, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable. The Dunnigan EA has been subjected to a long period of more than ten years of Backtesting with Tick by T
Multicurrency Hedge MT5
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Multicurrency Hedge is an Automatic Trading Robot based on Standard Deviation. The EA is suitable for both beginners and experienced traders. The Main trade is when the price goes beyond the Standard Deviation on the Main Currency pair, and then the trading on other pairs is executed, the Multicurrency Grid is Activated. Install EA on VPS and on one Currency pair "EURUSD", Timeframe M15, Minimum deposit $1,000, Leverage 1:500. PARAMETERS: SD_TIMEFRAME - time frame for signals search; SD_APRI
Jarvis Gold EA
Aleksei Butler
Uzman Danışmanlar
Sinir ağı tabanlı bir uzman, sinir ağı teknolojilerini ve yapay zekayı kullanarak Forex piyasasında otomatik ticaret yapmak için tasarlanmış bir programdır. Bu sistem, alım veya satım kararları vermek ve doğru ve güvenilir sonuçlar sağlamak için Forex piyasasından fiyat hareketleri, işlem hacimleri, teknik göstergeler ve diğer faktörler dahil olmak üzere büyük miktardaki verileri işler ve analiz eder. Her zaman Zararı Durdur'u ayarlar ve maksimum para yatırma koruması sağlamak için aralarından s
Golden Aegis EA
Aiireza Arjmandi Nezhad
Uzman Danışmanlar
GoldenAegis: Prop Şirketi Sınavları İçin Uzmanlaşmış Altın EA'sı Nirvana serisinin önde gelen bir Uzman Danışmanı (EA) olan GoldenAegis, özellikle Altın (XAUUSD) işlemleri ve prop şirketi sınavlarını geçmeyi hedefleyen yatırımcılar için tasarlanmış sistematik bir işlem aracıdır. Temel Strateji ve Felsefe Bu EA, on yılı aşkın piyasa tecrübesinin bir ürünüdür. Temel felsefesi, test edilmiş ve disiplinli bir işlem stratejisini otomatikleştirerek duygusal karar verme sürecini ortadan kaldırmaktır.
HFT SP500 Master
EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
Uzman Danışmanlar
Explore unique opportunities with precision in decisive moments of the financial market. You will be able to execute trades using a strategy that major banks and brokers utilize through high-frequency trading robots. Breaking News has been validated for years—its strategy was initially crafted manually and then carefully automated to ensure it performs exactly as needed to achieve high performance. When I was creating this strategy, I recorded over 40 screen videos to ensure everything was wor
MoneyMachine MT5 EA
Genetic Graphics, Inc.
Uzman Danışmanlar
MoneyMachine MT5 Expert Advisor is a fully automated forex trading robot designed using our ten unique trading strategies that we have developed over the years. In addition, you get a Metatrader 5 Expert Advisor builder featuring many technical indicators. We assign each of these strategies weights to determine how much they contribute to each trade. The combination of these successful strategies ensures maximum efficiency. Each strategy loops through different settings for signal confirmation.
Nova Bot AUD
Cem Ummak
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Nova AUD Bot ile tanışın: Nova, hedge ve grid stratejilerini birleştiren güçlü bir otomatik trade sistemidir. Piyasa koşullarına akıllıca uyum sağlar, işlemlerinizi sizin yerinize planlı, disiplinli ve yüksek verimle yönetir. Teknik Bilgiler: Kullanım Süresi: 1 Yıl Minimum Bakiye: En az $500 önerilir, $750 ideal performans için uygundur Kaldıraç: 1:200 ve üzeri Hesap Türü: Classic (spreadli) Aylık Getiri Hedefi: %7 – %15 Gerçek Aylık Ortalama: %10.12 Neden Nova AUD? Tam Otomasyon: Gün boyu işl
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (320)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.87 (31)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 500   USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaş
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (12)
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yönetin. Quantum King EA,   yapılandırılmış bir şebeken
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (15)
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — Sinir Ağları ticaretinin zirvesi ve finansal özgürlüğe giden yol. Aura Ultimate, Aura ailesinin bir sonraki evrimsel adımıdır: en son teknoloji yapay zeka mimarisi, pazara uyarlanabilir zeka ve risk kontrollü hassasiyetin bir sentezidir. Aura Black Edition ve Aura Neuron'un kanıtlanmış DNA'sı üzerine inşa edilen bu teknoloji, daha da ileri giderek, bu iki platformun güçlü yönlerini tek bir birleşik çok stratejili ekosistemde birleştirir ve yepyeni bir öngörücü mantık katmanı su
Remstone
Remstone
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Remstone Club   ICMarkets   LMAX   Tickmill The price increases by $1,000 every profitable year.   2026 price: $3,000 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 4 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir ya
The ORB Master
Profalgo Limited
5 (10)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.17 (24)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (23)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (482)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  veya  Quantum King   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrula
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Sadece 2 adet kaldı, fiyatı 599 dolar Sonraki fiyat: 699 dolar Abartı yok, gereksiz risk yok. Minimum düşüşle işlem yap: One Man Army, hem kişisel hem de prop firm (şirket içi) ticaret için tasarlanmış çok dövizli bir işlem sistemidir. Kısa ve orta vadeli piyasa düzeltmeleri ve dönüşlerine dayalı bir scalping stratejisi uygular, bekleyen limit emirleri ile işlem yapar. Bu işlem botu piyasanın yönünü tahmin etmez — en uygun fiyat seviyelerinde yüksek hassasiyetle pozisyon açar. Tam senin sevdiği
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.58 (36)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.83 (122)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (24)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.76 (34)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (4)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (123)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.31 (68)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Uzman Danışmanlar
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Bugüne kadarki en gelişmiş EA sürümümüz; Yapay Zeka tabanlı karar verme , çoklu AI oylama ve dinamik işlem mantığı ile tamamen yeniden tasarlandı. Artık yalnızca XAUUSD (Altın) M1 ile sınırlı değil, aynı zamanda BTCUSD ve ETHUSD ’yi de tam olarak destekliyor. Yüksek frekanslı girişler, akıllı risk yönetimi ve tam adaptasyon sunuyor. Bu EA, OpenRouter üzerinden bağlanan ücretsiz AI modellerini gelişmiş filtrelerle birleştirerek her piyasa koşulunda hassas işlem sağlar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.69 (16)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (25)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ]   Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yöneti
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 606$ -> 808$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Zenith FX – Gelişmiş Mekanik Yapay Zekâ Sistemi Genel Bakış Zenith FX , XAUUSD (Altın) ve USDJPY (Dolar/Japon Yeni) işlemlerinde kurumsal düzeyde hassasiyet sağlamak için tasarlanmış yeni nesil bir algoritmik ticaret mimarisidir. Axon Shift ve Vector Prime ile tanıtılan analitik yapıya dayanarak, sistem gerçek zamanlı volatiliteye, likidite değişimlerine ve metaller ile ana para birimleri arasındaki çapraz varlık korelasyonlarına uyum sağlayabilen güçlendirilmiş bir nöral çerçeveye sahiptir. Ta
Syna
William Brandon Autry
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (23)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Bir Uzman Danışman Sadece işlem yapmakla kalmaz, oyunun kurallarını da değiştirir. EA New Player, MT5 için yedi kanıtlanmış teknik analiz stratejisi üzerine kurulu, yenilikçi bir portföy uzman danışmanıdır. Yapay zeka kullanmaz, ancak gelişmiş mimarisi, şeffaf mantığı ve esnek sinyal filtreleme sistemi sayesinde birçok sinir ağı çözümünden daha iyi performans gösterir. 1+1 PROMOSYON: Bir uzman danışman alana, ikincisi ücretsiz! Stoklarla sınırlıdır! Canlı İşlem MT5 -
Goldbot One MT5
Profalgo Limited
5 (14)
Uzman Danışmanlar
LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyattan sadece birkaç adet kaldı! Son fiyat: 990$ YENİ: Goldbot One satın alın ve 1 EA'yı ücretsiz seçin!! (2 ticaret hesabı için) KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın LIVE SIGNAL Altın piyasası için tasarlanmış son derece gelişmiş bir ticaret robotu olan   Goldbot One'ı   tanıtıyoruz .   Breakout trading'e odaklanan Goldbot One, hem destek hem de direnç seviyelerini kullanarak önemli trading fırsatlarını belirle
GOLD Dahab
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
4.5 (6)
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Yazarın diğer ürünleri
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Golden Scalper PRO: Teknolojimiz Yanınızda! Kullanım Kılavuzu ve Konfigürasyon Dosyaları: Satın alma sonrası kılavuz ve konfigürasyon dosyaları için benimle iletişime geçiniz. Fiyat: Lisans satış sayısına göre artar. Kalan Kopya Sayısı: 3 Altın, finansal piyasalardaki en volatil varlıklardan biri olarak işlem yapmak büyük bir hassasiyet, titiz analiz ve etkili risk yönetimi gerektirir. Golden Scalper PRO , tam da bu ilkeleri sağlam ve sofistike bir sistemde birleştirmek üzere geliştirilmiştir v
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Javier Gold Scalper: Teknolojimiz Yanınızda! Kullanım Kılavuzu ve yapılandırma dosyaları: Kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin. Fiyat: Fiyat, satılan lisans sayısına bağlı olarak artar. Mevcut kopyalar: 5 Finans piyasalarının en volatil varlıklarından biri olan altın üzerinde işlem yapmak yüksek hassasiyet, detaylı analiz ve çok etkili bir risk yönetimi gerektirir. Javier Gold Scalper , bu temel unsurları sağlam ve gelişmiş bir sistemde bir
Golden Arrow Scalper
Felipe Jose Costa Pereira
5 (1)
Göstergeler
Easy   Entry   Points   ile   Geleceği   Keşfedin! Ünlü   Felipe   FX   tarafından   geliştirilen   Easy   Entry   Points,   kullanıcı   dostu   bir   arayüz   ve   gelişmiş   özellikler   sunan   bir   tüccar   indikatörüdür.   Bu   indikatör,   tüm   düzeylerde   ticaret   yapanlar   için   mükemmel   bir   araçtır. Ana   Özellikler: Basit   Giriş   Sinyali:   Hızlı   ve   yavaş   EMA'nın   kesişimlerine   dayalı   olarak   ideal   giriş   noktalarını   belirleyin,   ticaret   kararlarınızı  
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt