Aurora Scalper Trade

Aurora Scalper Trade, yıllardır gerçek hesaplarda işlem yapan ileri düzey bir grid sistemidir. Çoğu tarihsel verilere uyum sağlamak için tasarlanmış sistemlerin aksine, bu sistem gerçek piyasa verimsizliklerinden yararlanmak için geliştirilmiştir. Bu, sadece grid sayesinde hayatta kalan "deneme-yanılma" bir sistem değildir; aksine, gerçek piyasa dinamiklerini kullanarak sürekli kâr sağlamak için tasarlanmış bir stratejidir.

Desteklenen Döviz Çiftleri: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD
Tavsiye Edilen Zaman Dilimi: M15

Özellikler

  • Tek grafikle yapılandırma: Tüm çiftlerde işlem yapmak için yalnızca bir grafik yeterlidir

  • Çoklu döviz desteği

  • Backtest ve gerçek zamanlı performanslar

  • GMT ayarı yapmaya gerek yoktur

  • Son derece kullanımı kolay: Sadece üç satırlık talimat yeterlidir

  • Piyasadaki yüksek kaliteli alternatiflerden çok daha ucuzdur

Kurulum

Gereksinimler

  • EA spread ve slippage’a duyarsızdır, ancak iyi bir ECN broker kullanılması tavsiye edilir

  • VPS üzerinde sürekli çalışmalıdır

  • 1:30 kaldıraçla, $3.000 altı hesaplar için düşük risk önerilir

  • 1:100 kaldıraçla, $1.000 ve üzeri hesaplar için daha yüksek risk kullanılabilir

Risk Yönetimi Ayarları (MM)

  • Allow Opening a new Grid: yeni grid açılmasını etkinleştirir/devre dışı bırakır (zaten açık olanları etkilemez)

  • Lot-sizing Method: riske göre lot hesaplama yöntemini seçin:

    • Fixed Lots: sabit “Fixed Lot” parametresi kullanır

    • Dynamic Lots: “Dynamic Lot” parametresi kullanır

    • Deposit Load %: depozitoya göre % hesaplama

    • Presets: 4 önceden belirlenmiş risk profili

  • Fixed Lot: ilk işlem için sabit lot

  • Dynamic Lot (Balance/Equity based): 0,01 lot başına sermaye

  • Deposit Load %: ilk işlem için kullanılan depozito yüzdesi

  • Maximum Lot: maksimum izin verilen lot

  • Maximum Spread (in pips): maksimum spread

  • Maximum Slippage: maksimum slippage (ECN olmayan hesaplar için)

  • Maximum Symbols at a time: aynı anda açılabilecek maksimum çift sayısı

  • Allow Hedging: aynı çiftte ters pozisyonlara izin verir

  • Allow Trading on Holidays: Noel ve Yılbaşı’nda işlem yapmayı etkinleştirir/devre dışı bırakır

  • Allow to Buy/Sell: alım/satım işlemlerini etkinleştirir/devre dışı bırakır

  • Maximum Drawdown Percent: drawdown belirlenen %'yi aşarsa pozisyonlar kapatılır

Strateji

  • Symbols: virgülle ayrılmış çiftler listesi (varsayılan değerleri kullanmak için boş bırakın)

  • Bollinger Bands Period: Bollinger bantları için dönem

  • RSI Period: düşük potansiyelli ticaretleri filtrelemek için RSI dönemi

  • Maximum RSI Value: RSI filtresi için maksimum değer

  • TakeProfit for Initial Trade (in pips): ilk işlem için take profit

  • TakeProfit for Grid (in pips): grid için take profit. Eğer 0 ise, para kazancına göre hesaplanır

  • StopLoss for Grid (in pips): grid için stop loss (varsayılan: 1000 pip)

  • Hide StopLoss: stop loss’u gizler veya gösterir

Grid Ayarları

  • Trade Distance: grid işlemleri arasındaki minimum mesafe (pips)

  • Smart Distance: piyasa volatilitesine göre mesafeyi otomatik olarak ayarlar

  • 2nd Trade Multiplier: ikinci işlem için çarpan

  • 3rd–5th Trade Multiplier: 3. ila 5. işlemler için çarpan

  • 6th+ Trade Multiplier: 6. işlem ve sonrasında çarpan

  • Maximum Trades: gridde açılabilecek maksimum işlem sayısı

Diğer

  • Trade Comment: emirlerde görünen yorum

  • UID (0...9): EA’nın örneği için benzersiz ID

  • ShowPanel: bilgi panelini etkinleştirir/devre dışı bırakır



