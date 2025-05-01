EasyTrade MT5
- Yardımcı programlar
- Alain Verleyen
- Sürüm: 1.27
- Güncellendi: 6 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Easy Trade – Akıllı, Basit ve Güçlü İşlem Yönetimi
Easy Trade, riski kontrol altında tutmak ve işlemleri sorunsuz gerçekleştirmek isteyen MetaTrader kullanıcıları için hepsi bir arada işlem yönetim çözümüdür.
Gerçek kullanıcı geri bildirimleriyle sıfırdan tasarlanan Easy Trade, işlemleri birden fazla sembolde yürütmeyi, izlemeyi ve yönetmeyi kolaylaştırır – iş akışınızı karmaşıklaştırmadan.
İster manuel olarak scalping yapın ister küçük bir işlem portföyü yönetin, Easy Trade dikkatinizi olması gereken yerde tutar: akıllı kararlar ve sağlam sonuçlar.
⸻
Neden Easy Trade Kullanmalısınız?
- Hassas Risk Yönetimi: Sabit lot ile işlem yapın veya işlem başına riskinizi yüzde olarak tanımlayın. Gerçek zamanlı risk ve kazanç bilgileri parmaklarınızın ucunda.
- Sepet Bazlı Trailing Stop: Birden fazla işlem üzerinden kârı izleyin. Hedeflere ulaşıldığında kârı güvence altına alın – grup işlemler için mükemmel.
- İşlem Kaydı: Her işlem ekran görüntüsü olarak kaydedilebilir – günlük tutma, takip ve performans incelemeleri için idealdir.
- Zamanlanmış Kapatmalar: Açık pozisyonları belirli tarih ve saatte otomatik olarak kapatın. Gün sonu veya hafta sonu öncesi çıkışlar için harikadır.
- Özelleştirilebilir Arayüz: Butonları sıralayın ve yeniden boyutlandırın, çizgi stillerini ayarlayın ve panel tasarımını ekranınıza göre ölçeklendirin.
⸻
Ana Özellikler (Sürüm 1.0)
- Magic Number & Strateji Etiketleme: Yorum etiketleri ile işlemleri kolayca ayırın, gözden geçirin ve takip edin.
- Lot Seçenekleri: Sabit lot veya sermaye yüzdesine ve SL’ye dayalı risk bazlı hesaplama kullanın.
- Sepet Trailing Stop: Belirlenen bir hedefe ulaşıldığında kârı güvence altına alın (örneğin, $10’a ulaşıldığında $5’i kilitle).
- Sepet Kâr Hedefi: Önceden belirlenen kâr miktarına ulaşıldığında tüm işlemleri kapatın (örneğin, $20’da otomatik kapatma).
- Zamanlanmış Otomatik Kapatma: Belirlenen tarih ve saatte tüm işlemleri otomatik olarak kapatır – hafta sonları veya önemli olaylar öncesi için faydalıdır.
- Panel Onayı: Tüm kapatma işlemleri için onay uyarısı ile yanlışlıkla kapanmaları önleyin.
- Entegre Ekran Görüntüsü Düğmesi: Grafiğinizi anında yakalayın ve kaydedin – günlük tutma için idealdir.
- Etkileşimli Risk Önizlemesi: SL mesafesini, pip değerini ve maruz kalacağınız riski işlem öncesi görün.
- Net Durum Paneli: Toplam riski, canlı P/L'yi, trailing tetikleyicisini ve kâr hedefini gerçek zamanlı olarak izleyin.
⸻
Yakında Gelecek Güncellemeler
- Bekleyen Emir Desteği
- İşlem Başına Trailing Stop
- Otomatik Haber Takvimi Entegrasyonu
- Özelleştirilebilir Uyarılar
Easy Trade, gerçek trader ihtiyaçlarına göre aktif olarak geliştiriliyor. Bir öneriniz veya özellik talebiniz mi var? Bizimle iletişime geçin – sizi dinliyoruz.
⸻
Easy Trade Kimler İçin Uygun?
- Hızlı ve sade bir işlem yönetim süreci isteyenler
- İşlemleri manuel olarak akıllı araçlarla yönetmeyi tercih edenler
- Günlük tutmayı sevenler ve otomatik ekran görüntüsü kaydı isteyenler
- Birden fazla sembolde canlı risk takibine ihtiyaç duyanlar
- Kısa vadeli işlemler yapanlar ve hızlı işlem takibine ihtiyaç duyanlar
⸻
Bugün Daha Akıllı İşlem Yapmaya Başlayın
Easy Trade, kararlarınızı sadeleştirir, riskinizi takip eder ve işlem güveninizi artırır.
MT4 ve MT5 için MQL5 Market’te şimdi mevcut.
Stein Investments tarafından geliştirildi – Ciddi Traderlar İçin Kaliteli Araçlar.
Viele viele Jahre vertraue ich nun schon Daniel & Alain für Ihre unermüdliche Arbeit und ständige Hilfe bei Problemen und Ideen. Dieses Tool arbeitet hoch präzise und schnell und hat wirklich alles um die Trades optimal zu managen. Dankeschön und weiter so :-)