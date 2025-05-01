EasyTrade MT5

Heatmap 104 Alain Verleyen Göstergeler

Isı Haritası Göstergesi Bu Isı Haritası göstergesi, Piyasa İzleme'de seçilen tüm sembollerin bir "ısı haritasını" görüntülemenizi sağlar. Bu versiyonda, son günlük kapanışa göre yüzde fiyat değişimini gösterir , bu da piyasaya hızlı bir genel bakış sağlayabilir. Bu, yatırımcıların bir para biriminin diğer tüm çiftlere göre ne kadar güçlü olduğunu belirlemelerine yardımcı olan bir araçtır. Bu görsel bir araçtır ve Uzman Danışmanlar içinde kullanılamaz. Bu anlamda, otomatik tüccarlar yerine daha ç