Coppy Master MT5 は、 MetaTrader 4 端末と MetaTrader 5 端末間で取引をコピーするためのツールです。両方向のコピーをサポートします:
MT5 から MT4、MT4 から MT5、また同じタイプのアカウント間でも可能です。

正しく動作させるには、すべてのターミナルを 1 台のコンピューターまたは VPS で起動する必要があります。
[Instruction and Demo

MetaTrader 4 にコピーするには、製品の別のバージョンであるCoppy Master MT4 が必要です。

主な機能:

  1. 接続タイプ
    マスターモードとレシーバーモード。注文の送受信ロジックを柔軟に設定できます。
  2. 注文管理
    成行注文と保留注文のコピー。取引の同期クローズ、部分クローズ、取引の反転、SL/TP の変更のサポート。
  3. シンボルの操作
    プレフィックスとサフィックスのサポート。個々の文字の除外/包含。アセットにカスタム名を割り当てる機能。
  4. 制限とリスク管理
    1 日あたりの取引回数、1 日の最大損失、コピーを停止する残高レベルの制限。
  5. 音量設定
    固定ロット、パーセンテージリスク、乗数を使用します。コピーする前に SL と TP をチェックしています。
  6. 信号の確認
    重複注文の制御、1 つのシンボルでの取引数の制限、注文タイプによるフィルタリング。
  7. 時間フィルター
    取引をコピーするための許容期間を設定する機能。
  8. 通知
    端末通知、プッシュ メッセージ、電子メール アラート。

利点:

  • 端末間の最小遅延（0.5 秒から）。
  • 1 つのアカウントから複数のアカウントにコピーしたり、その逆を行ったりすることが可能です。
  • Windows および VPS と互換性があります。
  • あらゆる種類の注文に対応します。
  • トランザクションの部分的および同期的なクローズを正しく処理します。

Coppy Master MT5 は、複数の取引口座を管理するための安定したカスタマイズ可能なメカニズムを必要とするユーザー向けに設計されています。


レビュー 1
petraca2
75
petraca2 2025.03.13 12:14 
 

hi, iv been using this tool for a month and it works perfect, rellay happy with it. thanks sergey . been really easy to lern to use.

