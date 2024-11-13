PercentTradePad Sergey Batudayev ユーティリティ

パネルには、すべての初心者が処理できる最も直感的なインターフェイスがあります。 SLp列で-SLサイズをピップで指定する必要があります。値が灰色に変わり、同時にベイ/セルボタンも非アクティブになっている場合は、ブローカーによって設定される前に許可されていた値よりも小さいSL値を指定しています。 [TP％]列で、アカウント残高の％でTPを示します。設定では、この指標の計算内容に基づいて、資本、残高、または自由証拠金を選択できます。 R％列では、取引のリスク値を設定できます。 Insボタン。 -設定値ですぐに注文を開くことができます。無効になっている場合は、取引のパラメータをチャートに直接プリセットできます。 上部の左上隅にあるマイナス記号をクリックすると、グラフのパネルを最小化できます。 パネル名の下にある+ボタンと-ボタンを調整することで、パネル自体のサイズを拡大または縮小することもできます。 保留中の注文を開いてBUへの転送、トレーリングストップ、注文を開くためのさまざまな設定の保存、さまざまな手法での注文のサポートも必要な場合は、より機能的なEasyTradePad