Coppy Master MT5
- Утилиты
- Sergey Batudayev
- Версия: 2.10
- Активации: 5
Coppy Master MT5 — инструмент для копирования сделок между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Поддерживает копирование в обоих направлениях:
от MT5 к MT4, от MT4 к MT5, а также между счетами одного типа.
Для корректной работы все терминалы должны быть запущены на одном компьютере или VPS.
[Инструкция и Демо]
Для копирования на MetaTrader 4 требуется отдельная версия продукта — Coppy Master MT4.
Основные функции:
- Тип подключения
Режимы Master и Receiver. Возможность гибкой настройки логики отправки и получения ордеров.
- Управление ордерами
Копирование рыночных и отложенных ордеров. Синхронное закрытие сделок, поддержка частичного закрытия, реверс сделок, модификация SL/TP.
- Работа с символами
Поддержка префиксов и суффиксов. Исключение/включение отдельных символов. Возможность назначения произвольных названий активам.
- Ограничения и контроль рисков
Ограничение количества сделок в день, максимальные дневные убытки, уровни баланса для остановки копирования.
- Настройки объема
Использование фиксированного лота, процентного риска, мультипликатора. Проверка наличия SL и TP перед копированием.
- Проверка сигналов
Контроль дублирующихся ордеров, ограничение по количеству сделок на одном символе, фильтрация по типу ордера.
- Временные фильтры
Возможность задать допустимый период времени для копирования сделок.
- Оповещения
Уведомления в терминале, push-сообщения и email-оповещения.
Преимущества:
- Минимальная задержка между терминалами (от 0.5 сек).
- Возможность копирования с одного счёта на несколько и наоборот.
- Совместимость с Windows и VPS.
- Работа со всеми типами ордеров.
- Корректная обработка частичного и синхронного закрытия сделок.
Coppy Master MT5 разработан для пользователей, которым требуется стабильный и настраиваемый механизм управления несколькими торговыми счетами.
hi, iv been using this tool for a month and it works perfect, rellay happy with it. thanks sergey . been really easy to lern to use.