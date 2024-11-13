Coppy Master MT5

Coppy Master MT5 — инструмент для копирования сделок между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Поддерживает копирование в обоих направлениях:
от MT5 к MT4, от MT4 к MT5, а также между счетами одного типа.

Для корректной работы все терминалы должны быть запущены на одном компьютере или VPS.
Для копирования на MetaTrader 4 требуется отдельная версия продукта — Coppy Master MT4.

Основные функции:

  1. Тип подключения
    Режимы Master и Receiver. Возможность гибкой настройки логики отправки и получения ордеров.
  2. Управление ордерами
    Копирование рыночных и отложенных ордеров. Синхронное закрытие сделок, поддержка частичного закрытия, реверс сделок, модификация SL/TP.
  3. Работа с символами
    Поддержка префиксов и суффиксов. Исключение/включение отдельных символов. Возможность назначения произвольных названий активам.
  4. Ограничения и контроль рисков
    Ограничение количества сделок в день, максимальные дневные убытки, уровни баланса для остановки копирования.
  5. Настройки объема
    Использование фиксированного лота, процентного риска, мультипликатора. Проверка наличия SL и TP перед копированием.
  6. Проверка сигналов
    Контроль дублирующихся ордеров, ограничение по количеству сделок на одном символе, фильтрация по типу ордера.
  7. Временные фильтры
    Возможность задать допустимый период времени для копирования сделок.
  8. Оповещения
    Уведомления в терминале, push-сообщения и email-оповещения.

Преимущества:

  • Минимальная задержка между терминалами (от 0.5 сек).
  • Возможность копирования с одного счёта на несколько и наоборот.
  • Совместимость с Windows и VPS.
  • Работа со всеми типами ордеров.
  • Корректная обработка частичного и синхронного закрытия сделок.

Coppy Master MT5 разработан для пользователей, которым требуется стабильный и настраиваемый механизм управления несколькими торговыми счетами.

