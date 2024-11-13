Coppy Master MT5 est un outil permettant de copier des transactions entre les terminaux MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Prend en charge la copie dans les deux sens :

de MT5 à MT4, de MT4 à MT5, et également entre comptes du même type.

Pour un fonctionnement correct, tous les terminaux doivent être lancés sur un seul ordinateur ou VPS.

[Instruction and Demo]

Pour copier vers MetaTrader 4, une version distincte du produit est requise - Coppy Master MT4 .

Fonctions principales :

Type de connexion

Modes maître et récepteur. Possibilité de configuration flexible de la logique d'envoi et de réception des commandes. Gestion des commandes

Copie du marché et des ordres en attente. Clôture synchrone des transactions, prise en charge de la clôture partielle, inversion des transactions, modification SL/TP. Travailler avec des symboles

Prise en charge des préfixes et des suffixes. Exclusion/inclusion de caractères individuels. Possibilité d'attribuer des noms personnalisés aux actifs. Limitations et contrôle des risques

Limitation du nombre de transactions par jour, pertes quotidiennes maximales, niveaux de solde pour arrêter la copie. Paramètres de volume

En utilisant un lot fixe, un risque en pourcentage, un multiplicateur. Vérification de SL et TP avant la copie. Vérification des signaux

Contrôle des ordres en double, limitation du nombre de transactions sur un même symbole, filtrage par type d'ordre. Filtres temporels

Possibilité de définir une période de temps acceptable pour la copie des transactions. Notifications

Notifications de terminal, messages push et alertes par e-mail.

Avantages :

Délai minimum entre les terminaux (à partir de 0,5 sec).

Possibilité de copier d'un compte vers plusieurs et inversement.

Compatible avec Windows et VPS.

Travaillez avec tous types de commandes.

Gestion correcte des clôtures partielles et synchrones des transactions.

Coppy Master MT5 est conçu pour les utilisateurs qui ont besoin d'un mécanisme stable et personnalisable pour gérer plusieurs comptes de trading.



