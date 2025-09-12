Heiken Ashi Scanner MT4

Heiken Ashi Multicurrency Scanner MT4 , Heiken Ashi göstergesini kullanarak piyasa trendlerini verimli bir şekilde izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Bu tarayıcı, birden fazla döviz çifti üzerinde aynı anda analiz yapmanıza olanak tanır ve piyasa trendlerini ve dönüş fırsatlarını hızla tanımlar.

Ana Özellikler

Kolay çoklu para birimi taraması: Birçok döviz çiftini gerçek zamanlı olarak izleyin ve önemli Heiken Ashi sinyalleri tespit edildiğinde anında bildirimler alın.

Kapsamlı panoya genel bakış: Heiken Ashi alım veya satım sinyallerini çeşitli döviz çiftlerinde, net bir şekilde görünmesini sağlayan kullanıcı dostu bir panoda görüntüleyin.

Geniş döviz çifti desteği: Majörlerden egzotiklere kadar geniş bir döviz çifti yelpazesinde analiz yapın.

Geçmiş sinyal takibi: Geçmişteki Heiken Ashi trend sinyallerini gözden geçirin ve bunların performansını analiz edin, böylece stratejinizi geliştirebilirsiniz.

Birden fazla zaman diliminde tarama: Farklı zaman dilimlerinde analiz yaparak kısa vadeli veya uzun vadeli ticaret fırsatlarını değerlendirin.

Sorunsuz grafik gezintisi: Panodan döviz çiftleri arasında kolayca geçiş yapın ve Heiken Ashi göstergesini tek bir tıklama ile yükleyin.

Özelleştirilebilir pano ayarları: Göstergenin parametrelerini özelleştirin, hangi zaman dilimlerini izleyeceğinizi seçin ve ticaret stratejinizle uyumlu verileri önceliklendirin.

Gerçek zamanlı bildirimler: Yeni bir Heiken Ashi sinyali tespit edildiğinde pop-up, e-posta veya mobil push bildirimleri ile anında bildirim alın.

Not: Bu tarayıcı, potansiyel Heiken Ashi trend sinyallerini tespit etmek ve bildirmek için tasarlanmıştır. Kullanıcı adına otomatik olarak işlem yapmaz.

Tüm ürünlerimi inceleyin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Destek için benimle iletişime geçin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50