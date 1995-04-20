Heiken Ashi Scanner MT4

Heiken Ashi Multicurrency Scanner para MT4 es una herramienta avanzada diseñada para ayudar a los traders a monitorear eficientemente las tendencias del mercado utilizando el indicador Heiken Ashi. Este escáner permite analizar múltiples pares de divisas simultáneamente, facilitando la identificación rápida de tendencias y oportunidades de reversión.

Características clave

Escaneo multicripto sin esfuerzo: monitorea múltiples pares de divisas en tiempo real y recibe alertas instantáneas cuando se detectan señales importantes de Heiken Ashi.

Visión general del panel de control: visualiza tendencias alcistas y bajistas de Heiken Ashi en diferentes pares de divisas desde un panel intuitivo.

Amplio soporte de pares de divisas: analiza una amplia variedad de mercados, desde los principales hasta los exóticos.

Seguimiento de señales históricas: revisa señales de tendencias pasadas de Heiken Ashi para mejorar tu estrategia de trading.

Escaneo en múltiples temporalidades: analiza varias temporalidades para identificar oportunidades a corto y largo plazo.

Navegación fluida entre gráficos: cambia fácilmente entre pares de divisas desde el panel y carga el indicador Heiken Ashi con un solo clic.

Configuración personalizada del panel: ajusta parámetros del indicador, elige las temporalidades a monitorear y adapta la herramienta a tus necesidades.

Alertas en tiempo real: recibe notificaciones instantáneas mediante ventanas emergentes, correo electrónico o notificaciones push móviles cuando se detecta una nueva señal.

Note: Este escáner está diseñado para detectar y notificar señales potenciales de tendencias Heiken Ashi. No ejecuta operaciones automáticamente por el usuario.

Consulta todos mis productos: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contáctame para soporte: https://www.mql5.com/en/users/biswait50