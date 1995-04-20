Heiken Ashi Scanner MT4
- Индикаторы
- Biswarup Banerjee
- Версия: 3.0
- Обновлено: 12 сентября 2025
- Активации: 20
Heiken Ashi Multicurrency Scanner для MT4 — это продвинутый инструмент, предназначенный для помощи трейдерам в эффективном мониторинге рыночных тенденций с использованием индикатора Heiken Ashi. Этот сканер позволяет вам одновременно отслеживать несколько валютных пар, что помогает быстро выявлять рыночные тренды и возможности разворота.
Ключевые особенности
Легкость в многовалютном сканировании: Отслеживайте множество валютных пар в реальном времени и получайте мгновенные уведомления при обнаружении значительных сигналов Heiken Ashi.
Всеобъемлющая панель инструментов: Просматривайте бычьи и медвежьи тренды Heiken Ashi для различных валютных пар.
Поддержка широкого спектра валютных пар: Анализируйте различные валютные пары, от основных до экзотических.
Исторический анализ сигналов: Пересматривайте прошлые сигналы Heiken Ashi для улучшения своей торговой стратегии.
Многовременные сканирования: Получайте ценные аналитические данные с различных временных интервалов.
Легкость навигации по графикам: Легко переключайтесь между валютными парами с панели инструментов.
Настройки панели инструментов: Настройте панель в соответствии с вашими предпочтениями, изменяя параметры индикатора и выбирая временные интервалы.
Мгновенные уведомления: Получайте уведомления в реальном времени при появлении бычьих или медвежьих сигналов Heiken Ashi.
Примечание: Этот сканер предназначен для обнаружения и уведомления о потенциальных сигналах тренда Heiken Ashi. Он не совершает сделки автоматически.
