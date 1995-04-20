Heiken Ashi Scanner MT4
- 指标
- Biswarup Banerjee
- 版本: 3.0
- 更新: 12 九月 2025
- 激活: 20
Heiken Ashi Multicurrency Scanner for MT4 是一款先进工具，旨在帮助交易者高效地利用 Heiken Ashi 指标监控市场趋势。该扫描器可以同时扫描多种货币对，帮助您快速识别市场趋势和反转机会。
关键功能
-
轻松进行多货币扫描：实时监控多种货币对，在检测到重要的 Heiken Ashi 信号时立即收到提醒。
-
综合仪表盘概览：查看不同货币对的 Heiken Ashi 多头和空头趋势。
-
广泛的货币对支持：分析从主要货币对到小众货币对的各种市场。
-
历史信号追踪：回顾过去的 Heiken Ashi 信号表现，以优化交易策略。
-
多时间框扫描：跨多个时间周期扫描，发现短期和长期的交易机会。
-
无缝图表导航：从仪表盘轻松切换货币对，并一键加载 Heiken Ashi 指标。
-
可自定义的仪表盘设置：根据您的交易偏好调整指标参数和时间框。
-
实时提醒：当检测到新的 Heiken Ashi 多头或空头信号时，通过弹窗、邮件或推送通知实时提醒您。
Note: 本扫描器仅用于检测并提醒潜在的 Heiken Ashi 趋势信号，不会为用户自动执行交易。
查看我所有的产品: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
联系我获取支持: https://www.mql5.com/en/users/biswait50
想免费试用 7 天？欢迎通过我的个人资料联系我！