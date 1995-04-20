Heiken Ashi Scanner MT4

Heiken Ashi Multicurrency Scanner para MT4 é uma ferramenta avançada projetada para ajudar traders a monitorar eficientemente as tendências do mercado utilizando o indicador Heiken Ashi. Este scanner permite analisar múltiplos pares de moedas simultaneamente, facilitando a identificação rápida de tendências e oportunidades de reversão.

Características principais

Escaneamento multicurrency sem esforço: monitore vários pares de moedas em tempo real e receba alertas instantâneos quando sinais importantes de Heiken Ashi forem detectados.

Visão geral completa do painel: visualize tendências de alta e baixa de Heiken Ashi em diferentes pares de moedas através de um painel claro e intuitivo.

Suporte ampliado para pares de moedas: analise uma ampla variedade de mercados, desde principais até exóticos.

Rastreamento histórico de sinais: revise sinais anteriores de tendências de Heiken Ashi para aperfeiçoar sua estratégia de negociação.

Escaneamento em múltiplos períodos de tempo: obtenha oportunidades tanto de curto quanto de longo prazo analisando vários períodos gráficos.

Navegação fluida entre gráficos: alterne facilmente entre os pares de moedas a partir do painel e carregue o indicador Heiken Ashi com um único clique.

Configurações personalizáveis do painel: ajuste parâmetros do indicador, escolha períodos de tempo para monitorar e personalize a ferramenta de acordo com sua estratégia.

Alertas em tempo real: receba notificações instantâneas por popup, e-mail ou notificações push no celular ao detectar novos sinais.

Note: Este scanner é projetado para detectar e notificar sinais de tendência Heiken Ashi potenciais. Ele não realiza operações automaticamente para o usuário.

