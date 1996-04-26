Heiken Ashi Scanner MT4

Heiken Ashi 다통화 스캐너 MT4용 은 트레이더가 Heiken Ashi 지표를 사용하여 시장 추세를 효율적으로 모니터링할 수 있도록 설계된 강력한 도구입니다. 이 스캐너를 통해 여러 통화 쌍을 동시에 스캔하고, 시장 추세와 반전 기회를 빠르게 식별할 수 있습니다.

주요 기능

손쉬운 다통화 스캔: 여러 통화 쌍을 실시간으로 모니터링하고 중요한 Heiken Ashi 신호가 감지되면 즉시 알림을 받습니다.

종합적인 대시보드 개요: 다양한 통화 쌍의 상승 및 하락 Heiken Ashi 추세를 깔끔한 대시보드에서 확인할 수 있습니다.

확장된 통화 쌍 지원: 주요 통화부터 이국적인 통화까지 다양한 시장을 분석할 수 있습니다.

과거 신호 추적: 이전 Heiken Ashi 추세 신호를 검토하고 성과를 분석하여 거래 전략을 개선합니다.

다중 시간대 스캔: 다양한 시간대를 스캔하여 단기 및 장기 거래 기회를 포착합니다.

원활한 차트 탐색: 대시보드에서 통화 쌍을 클릭하여 해당 차트에 Heiken Ashi 지표를 즉시 로드할 수 있습니다.

맞춤형 대시보드 설정: 지표 매개변수와 시간대를 조정하여 자신의 거래 스타일에 맞게 대시보드를 설정할 수 있습니다.

실시간 알림: 새로운 Heiken Ashi 신호가 감지될 때 팝업, 이메일, 모바일 푸시 알림으로 즉시 알림을 받습니다.

Note: 이 스캐너는 잠재적인 Heiken Ashi 추세 신호를 감지하고 사용자에게 알림을 제공하는 용도로 설계되었습니다. 자동으로 거래를 실행하지 않습니다.

모든 제품 보기: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

지원 문의: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

7일 무료 체험을 원하시나요? 프로필 섹션을 통해 문의해 주세요.



