Heiken Ashi Scanner MT4

Der Heiken Ashi Multicurrency Scanner für MT4 ist ein leistungsstarkes Tool, das Trader dabei unterstützt, Markttrends mithilfe des Heiken Ashi Indikators effizient zu überwachen. Mit diesem Scanner können Sie mehrere Währungspaare gleichzeitig analysieren und Trend- sowie Umkehrmöglichkeiten schnell identifizieren.

Wichtigste Funktionen

Müheloses Multicurrency-Scanning: Überwachen Sie mehrere Währungspaare in Echtzeit und erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, wenn wichtige Heiken Ashi Signale erkannt werden.

Umfassende Dashboard-Übersicht: Sehen Sie bullische und bärische Heiken Ashi Trends verschiedener Währungspaare in einem klar strukturierten Dashboard.

Erweiterte Unterstützung für Währungspaare: Analysieren Sie ein breites Spektrum von Haupt- bis zu exotischen Währungspaaren.

Historische Signalverfolgung: Überprüfen Sie vergangene Heiken Ashi Trend-Signale und analysieren Sie deren Performance, um Ihre Handelsstrategie zu verfeinern.

Scanning über mehrere Zeitrahmen: Erhalten Sie einen umfassenden Überblick über kurzfristige und langfristige Handelsmöglichkeiten durch die Überwachung verschiedener Zeitrahmen.

Nahtlose Chart-Navigation: Wechseln Sie mit einem Klick vom Dashboard aus zwischen den Währungspaaren und laden Sie sofort den Heiken Ashi Indikator.

Anpassbare Dashboard-Einstellungen: Passen Sie Indikatorparameter und Zeitrahmen an, um Ihre individuellen Handelspräferenzen zu berücksichtigen.

Echtzeit-Alarme: Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen per Popup, E-Mail oder Mobile Push, sobald ein neues Heiken Ashi Signal erkannt wird.

Note: Dieser Scanner ist darauf ausgelegt, potenzielle Heiken Ashi Trend-Signale zu erkennen und Sie darüber zu benachrichtigen. Er führt keine automatischen Trades für den Benutzer aus.

Alle meine Produkte ansehen: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Kontaktieren Sie mich für Support: https://www.mql5.com/en/users/biswait50