Stochastic Divergence Scanner Dashboard MT4

MT4 için Stochastic Divergence Multicurrency Scanner Dashboard, yatırımcıların birden fazla döviz çifti ve zaman dilimi üzerinde yükseliş ve düşüş stokastik sapma sinyallerini verimli bir şekilde tespit etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış gelişmiş bir araçtır. Potansiyel piyasa dönüşlerini belirlemeyi, gerçek zamanlı tarama ve merkezi bir panelden gelen uyarılarla kolaylaştırır. İster majör, ister minör, ister egzotik pariteleri işlem yapın, bu tarayıcı geniş piyasa kapsamı ve esnek kişiselleştirme seçenekleri sunar. Kullanıcıların geçmiş sinyalleri gözden geçirmelerine, grafikler arasında kolayca gezinmelerine ve ayarları kişisel stratejilere göre uyarlamalarına olanak tanıyarak, manuel grafik izleme ihtiyacı olmadan bilinçli kararlar alınmasını destekler. Piyasa hareketlerinin önünde olun ve girişlerinizi optimize edin.

Temel Özellikler

Zahmetsiz çoklu döviz çifti taraması: Birden fazla döviz çiftini gerçek zamanlı izleyin ve grafikler arasında manuel geçiş yapmadan stokastik sapma desenlerini anında tespit edin.

Kapsamlı panel görünümü: Tüm yükseliş ve düşüş sapma sinyallerini sezgisel ve kullanıcı dostu bir panelden net bir şekilde görün.

Geçmiş sinyal takibi: Geçmiş stokastik sapma sinyallerini analiz ederek piyasa davranışını daha iyi anlayın ve ticaret stratejinizi geliştirin.

Çoklu zaman dilimi desteği: Farklı zaman dilimlerinde tarama yaparak kısa ve uzun vadeli fırsatları yakalayın.

Sorunsuz grafik gezintisi: Panelden doğrudan tek tıkla döviz çiftleri arasında geçiş yapın ve stokastik kurulumları yükleyin.

Özelleştirilebilir ayarlar: Stokastik gösterge parametrelerini ayarlayın, belirli zaman dilimlerini seçin ve işlem tercihinize göre sinyalleri filtreleyin.

Gerçek zamanlı uyarılar: Yeni bir sapma sinyali tespit edildiğinde anında açılır pencere, e-posta ve mobil bildirimler alın.

Note: Bu tarayıcı, potansiyel stokastik sapma sinyallerini tespit etmek ve bildirmek için tasarlanmıştır. Kullanıcı adına otomatik olarak işlem yapmaz.

Tüm ürünlerimi inceleyin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Destek için iletişime geçin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

7 günlük ücretsiz deneme ister misiniz? Profil bölümüm üzerinden bana ulaşabilirsiniz.



