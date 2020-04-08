Heiken Ashi Scanner MT4
- Indicatori
- Biswarup Banerjee
- Versione: 3.0
- Aggiornato: 12 settembre 2025
- Attivazioni: 20
Heiken Ashi Multicurrency Scanner per MT4 è uno strumento potente progettato per aiutare i trader a monitorare in modo efficiente le tendenze di mercato utilizzando l'indicatore Heiken Ashi. Questo scanner consente di analizzare contemporaneamente più coppie di valute, identificando rapidamente tendenze di mercato e opportunità di inversione.
Caratteristiche principali
-
Scansione multicurrency senza sforzo: Monitora più coppie di valute in tempo reale e ricevi avvisi immediati quando vengono rilevati segnali Heiken Ashi significativi.
-
Panoramica completa del dashboard: Visualizza i segnali di tendenza rialzista e ribassista di Heiken Ashi su diverse coppie di valute tramite un'interfaccia chiara e intuitiva.
-
Supporto esteso per coppie di valute: Analizza un'ampia gamma di mercati, dai principali agli esotici.
-
Tracciamento storico dei segnali: Rivedi i segnali di tendenza Heiken Ashi passati e analizza le loro prestazioni per perfezionare la tua strategia di trading.
-
Scansione su più timeframe: Ottieni opportunità di trading a breve o lungo termine analizzando diversi orizzonti temporali.
-
Navigazione fluida tra i grafici: Passa facilmente da una coppia di valute all'altra dal dashboard caricando l'indicatore Heiken Ashi con un clic.
-
Impostazioni personalizzabili del dashboard: Personalizza i parametri dell'indicatore e seleziona i timeframe da monitorare secondo la tua strategia di trading.
-
Avvisi in tempo reale: Ricevi notifiche istantanee tramite popup, email o notifiche push sul cellulare quando viene rilevato un nuovo segnale Heiken Ashi.
Note: Questo scanner è progettato per rilevare e notificare potenziali segnali di tendenza Heiken Ashi. Non esegue automaticamente operazioni per l'utente.
Guarda tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50
Sei interessato a una prova gratuita di 7 giorni? Sentiti libero di contattarmi tramite la mia sezione profilo.