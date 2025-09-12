Heiken Ashi Scanner MT4

Scanner Multidevises Heiken Ashi pour MT4 est un outil puissant conçu pour aider les traders à surveiller efficacement les tendances du marché à l'aide de l'indicateur Heiken Ashi. Ce scanner vous permet de balayer plusieurs paires de devises simultanément et d'identifier rapidement les tendances du marché ainsi que les opportunités de retournement.

Caractéristiques principales

Scan multicurrency sans effort : Surveillez plusieurs paires de devises en temps réel et recevez des alertes instantanées lorsqu'un signal Heiken Ashi important est détecté.

Vue d'ensemble complète du tableau de bord : Visualisez les tendances haussières et baissières Heiken Ashi sur différentes paires de devises via un tableau de bord clair et intuitif.

Support étendu des paires de devises : Analysez une large gamme de marchés, des principales aux exotiques.

Suivi historique des signaux : Consultez les anciens signaux de tendance Heiken Ashi et analysez leur performance pour affiner votre stratégie de trading.

Scan multi-timeframes : Analysez différentes unités de temps pour trouver des opportunités de trading à court ou long terme.

Navigation fluide entre les graphiques : Passez facilement d'une paire de devises à une autre depuis le tableau de bord, en chargeant l'indicateur Heiken Ashi en un clic.

Paramètres personnalisables du tableau de bord : Ajustez les paramètres de l'indicateur et sélectionnez les timeframes selon vos préférences de trading.

Alertes en temps réel : Recevez des notifications instantanées par popup, email ou notification push mobile dès qu'un nouveau signal Heiken Ashi est détecté.

Note: Ce scanner est conçu pour détecter et vous notifier des signaux de tendance potentiels Heiken Ashi. Il n'exécute pas automatiquement des opérations pour l'utilisateur.

