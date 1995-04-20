Heiken Ashi Scanner MT4
- インディケータ
- Biswarup Banerjee
- バージョン: 3.0
- アップデート済み: 12 9月 2025
- アクティベーション: 20
MT4用Heiken Ashiマルチカレンシースキャナーは、トレーダーがHeiken Ashiインジケーターを使用して市場のトレンドを効率的に監視できるように設計された高度なツールです。このスキャナーを使用すると、複数の通貨ペアを同時にスキャンでき、トレンドや反転のチャンスを素早く特定できます。
主な機能
-
簡単なマルチカレンシースキャン: 複数の通貨ペアをリアルタイムで監視し、重要なHeiken Ashiシグナルが検出された際に即座にアラートを受信します。
-
包括的なダッシュボード表示: さまざまな通貨ペアにおけるHeiken Ashiの強気および弱気トレンドをわかりやすいダッシュボードで確認できます。
-
幅広い通貨ペア対応: 主要通貨からエキゾチック通貨まで、さまざまな市場を分析可能です。
-
過去シグナルの追跡: 過去のHeiken Ashiトレンドシグナルをレビューし、取引戦略の改善に役立てることができます。
-
複数時間軸のスキャン: 短期から長期まで、さまざまな時間軸での取引チャンスを把握します。
-
シームレスなチャートナビゲーション: ダッシュボードからワンクリックで通貨ペアを切り替え、Heiken Ashiインジケーターを即座に読み込めます。
-
カスタマイズ可能なダッシュボード設定: インジケーターパラメータや監視する時間軸を調整し、自身の取引スタイルに合わせて最適化できます。
-
リアルタイムアラート: 新たなHeiken Ashiシグナルが検出された際に、ポップアップ、メール、モバイルプッシュ通知で即時通知を受け取れます。
Note: 本スキャナーは、潜在的なHeiken Ashiトレンドシグナルを検出して通知するために設計されています。自動で取引を行う機能はありません。
