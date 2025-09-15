TelegramSender MT4

MT4 to Telegram Pro/Copier, MetaTrader 4 için tasarlanmış güçlü bir Uzman Danışman olup, Telegram mesajlaşma platformu aracılığıyla gerçek zamanlı işlem bildirimleri ve kapsamlı raporlar göndererek trading deneyiminizi geliştirmek için geliştirilmiştir. Sinyal sağlayıcıları ve eğitmenler için ideal olan bu araç, hesabınızda manuel olarak veya diğer EA’lar tarafından yapılan işlemleri kopyalar, özelleştirilebilir uyarılar, gelişmiş işlem yönetimi ve performans içgörüleri için kullanıcı dostu bir pano sunar. İşlem mantığına dayanmadan abone iletişimini kolaylaştırır.

Not: MT5 sürümünü buradan indirebilirsiniz: MT4 to Telegram Pro/Copier MT5

MT4 tam sürümünü buradan indirebilirsiniz: MT4 to Telegram Pro/Copier MT4

Ayrıntılı dokümantasyon için: Ayarlar ve Giriş Kılavuzu

Özellikler:

Kolay Telegram API entegrasyonu: İşlem faaliyetleri ve drawdown uyarıları için Telegram kanalınıza anında bildirimler gönderin.

HTML emoji kodu desteği: Sinyal başlıklarını ve açıklamalarını tamamen özelleştirin, başlıklar ve alt bilgilerde görsel olarak çekici mesajlar için emojiler kullanın.

Grafik ekran görüntüsü gönderme: İşlemler açıldığında veya kapatıldığında, giriş/çıkış noktalarını oklarla vurgulayan grafik ekran görüntüleri gönderin.

Özelleştirilebilir başlık ayarları: İşlem sinyalleri için başlık adını ve açıklamasını kişiselleştirin, hiperlink desteği de sunar.

Özelleştirilebilir alt bilgi ayarları: İşlem sinyalleri için alt bilgi adını ve açıklamasını kişiselleştirin, hiperlink desteği de sunar.

Esnek sihirli numara yapılandırması: Hesabınızdaki belirli işlemleri kopyalamak için sihirli numara takibini etkinleştirin/devre dışı bırakın.

Gelişmiş işlem kontrolleri: Yeni bar oluşumlarına dayalı bildirimleri yapılandırın ve analiz için ayrıntılı günlük kaydını etkinleştirin.

Kapsamlı raporlama: Önemli işlem istatistikleri ve performans metriklerini içeren günlük raporlar oluşturun.

Etkili drawdown yönetimi: Maksimum drawdown yüzdelerini ayarlayın ve limitler aşıldığında uyarılar alın.

Esnek işlem limitleri: İşlem sıklığını kontrol etmek için günlük, haftalık veya aylık maksimum işlem sayısını tanımlayın.

Kullanıcı dostu pano: MT4 içinde özelleştirilebilir işlem performansı içgörülerini görüntüleyin.

Girişler ve Ayarlar:

Kanal Ayarları: Telegram bot token’ını, kanal kimliğini, sinyal adını ve isteğe bağlı sinyal bağlantısını yapılandırın.

Genel Ayarlar: Sihirli numara işlevselliğini etkinleştirin/devre dışı bırakın, sihirli numaraları ayarlayın, yeni bar taramasını ve günlük kaydını yapılandırın.

Rapor Ayarları: Günlük raporlamayı etkinleştirin/devre dışı bırakın ve rapor zamanlamasını ayarlayın.

Drawdown Ayarları: Swap ve komisyon kontrolünü etkinleştirin/devre dışı bırakın, drawdown hesaplamasına kapalı işlemleri dahil edin, drawdown limitlerini ve uyarı aralıklarını ayarlayın.

Görüntü Ayarları: Pano görünürlüğünü, panel boyutlarını, metin boyutunu, başlıklar, etiketler ve değerler için renkleri ayarlayın.

Not: MT4 to Telegram Pro/Copier, Telegram API’sinin (bot token ve kanal kimliği) ve bildirim tercihlerinin doğru yapılandırılmasını gerektirir. Kritik uyarıları kaçırmamak için tüm ayarların doğru bir şekilde tanımlandığından ve gerçek hesaba geçmeden önce demo ortamında test edildiğinden emin olun.

Önemli Tavsiye:

Bu, profesyonel bir işlem bildirim aracıdır, kâr üreten bir sistem değildir. İşlem ihtiyaçlarınıza uygun şekilde doğru yapılandırıldığından emin olun:

Gerçek hesapta kullanmadan önce demo hesapta kapsamlı bir şekilde test edin.

Düzenli güncellemeler ve optimize edilmiş konfigürasyonlar periyodik olarak yayınlanır. En son öneriler için yukarıdaki dokümantasyon bölümündeki MQL5 Blogunu kontrol edin.

Tüm ürünlerimi inceleyin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Destek için bana ulaşın: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

7 günlük ücretsiz deneme sürümüne ilgi duyuyor musunuz? Profil bölümüm aracılığıyla bana ulaşın。



