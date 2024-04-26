TelegramSender MT4

MT4 to Telegram Copier MT4 是一个专门的工具，旨在通过将交易通知和报告无缝发送到您的 Telegram 频道来增强您在 MetaTrader 4 上的交易体验。这个工具非常适合希望实时向其订阅者提供信息的信号提供者、培训师和交易者。

使用 MT4 to Telegram Copier MT4，您可以享受即时交易警报、可自定义设置和全面的绩效跟踪的便利。想象一下，您能够轻松地与您的追随者分享交易活动，确保他们及时收到通知，而无需手动更新的麻烦。

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主要特点

图表仪表板：在图表上直接显示实时信息面板，以便即时状态概览。

交易通知：向您的 Telegram 频道发送新交易、平仓和关键交易更新的即时警报。

可自定义设置：根据您的品牌和沟通风格调整通知格式和内容。

灵活配置：调整魔术数字和交易过滤的设置，以适应您的特定交易策略。

全面报告：生成每日交易绩效摘要，包含重要指标和统计数据。

回撤管理：设置最大回撤阈值的警报，以保持有效的风险控制。

MT4 to Telegram Copier MT4 是您在 MetaTrader 4 上交易的必备伙伴，简化沟通并增强您的交易策略。

您还可以查看此产品的 MT5 版本：

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