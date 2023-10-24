Telegram To MT4 Receiver

Elliott Wave Counter, Elliott dalgalarının hızlı ve kullanıcı dostu manuel olarak işaretlenmesine yönelik bir paneldir. Bir renk ve işaret seviyesi seçilebilir. Son işaretlemeyi ve araç tarafından yapılan tüm işaretlemeyi kaldırma işlevleri de vardır. İşaretleme tek bir tıklamayla yapılır. Beş kez tıklayın - beş dalganız olsun! Elliott Dalga Sayacı, Elliott dalgalarının hem yeni başlayanlar hem de profesyonel analistleri için harika bir araç olacaktır. Elliott Wave Sayacı Kurulum ve Giriş Kılavu