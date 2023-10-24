Telegram To MT4 Receiver
- Yardımcı programlar
- Levi Dane Benjamin
- Sürüm: 4.90
- Güncellendi: 2 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan (özel ve kısıtlı olanlar dahil) sinyalleri doğrudan MT4'ünüze kopyalayın.
Bu araç, kullanıcıyı göz önünde bulundurarak tasarlanmış olup işlemleri yönetmek ve izlemek için ihtiyacınız olan birçok özelliği sunar.
Demo denemek istiyorsanız lütfen kullanıcı kılavuzuna gidin.
Telegram To MT5 Alıcısı, strateji testinde ÇALIŞMAZ!
Telegram To MT4 Özellikleri
- Birden fazla kanaldan sinyalleri aynı anda kopyalayın
- Özel ve kısıtlı kanallardan sinyalleri kopyalayın
- Bot Jetonu veya Sohbet Kimliği gerekmez (gerektiğinde hala kullanabilirsiniz)
- Bir risk yüzdesi veya sabit bir lot kullanarak işlem yapın
- Belirli sembolleri hariç tutun
- Tüm sinyalleri kopyalamayı veya hangi sinyalleri kopyalayacağınızı özelleştirin
- Tüm sinyalleri tanımak için kelimeleri ve ifadeleri yapılandırın (Varsayılan olarak, sinyal sağlayıcılarının %99'u için çalışmalıdır)
- Yalnızca istediğiniz zaman sinyal kopyalamak için Zaman ve Gün ayarlarını yapılandırın
- Aynı anda açık olacak maksimum işlem sayısını ayarlayın
İşlem ve Pozisyon Yönetimi
- İşaretlerden veya otomatik ayarlardan yönetimi kullanın
- Aylık, haftalık, günlük, saatlik veya dakikalık olarak maksimum işlem sayısını belirleyerek aşırı ticareti ve intikam ticaretini durdurun
- Piyasa emirleri ve bekleyen emirler için destek
- Pozisyonları korumak ve aşırı ticareti durdurmak için Günlük Maksimum Kar Hedefi ($)
- Pozisyonları korumak için Günlük Maksimum Kar Hedefi (%)
- Risk ve maruziyeti sınırlamak için Maksimum Açık İşlem sayısını ayarlayın
- RR, Pips veya Fiyat kullanarak otomatik olarak kısmi alımlar yapın
- TP1 veya TP2 vurulduğunda otomatik olarak Breakeven'a geçin
Bildirim Gönder
- Uyarılar, Push ve E-posta bildirimleri arasından seçim yapın
- Sipariş SL veya TP'ye ulaştığında bildirin
- Sipariş Breakeven'a gittiğinde bildirin
- Bir kısmi alım yapıldığında bildirin
- Günlük Maksimum Zarar'a ulaşıldığında bildirin
- Günlük Maksimum Kar'a ulaşıldığında bildirin
- Ticaret sınırlı olduğunda bildirin
- Ticaret izin verildiğinde bildirin
Görsel Hesap İstatistikleri
- Hesap performansını ve istatistikleri (Kazanma oranı, kayıp oranı, toplam işlem sayısı vb.) kontrol edin
- Ticaret performansını görselleştirin ve sembol, Sihirli No ve tarih aralığı gibi filtrelerle istatistiklerin grafiğini alın
- En karlı sinyalleri kontrol edin
- Sembol performansı ve istatistiklerinin özetini kontrol edin
Everything is ok, last update is pretty good