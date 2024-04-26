TelegramSender MT4

MT4 to Telegram Copier MT4 — это специализированная утилита, предназначенная для улучшения вашего торгового опыта на MetaTrader 4, которая бесшовно отправляет уведомления о сделках и отчеты прямо в ваш канал Telegram. Этот инструмент идеально подходит для поставщиков сигналов, тренеров и трейдеров, которые хотят держать своих подписчиков в курсе событий в реальном времени.

С MT4 to Telegram Copier MT4 вы можете наслаждаться удобством мгновенных уведомлений о сделках, настраиваемыми параметрами и комплексным отслеживанием производительности. Представьте, что вы можете без труда делиться своими торговыми действиями с вашими подписчиками, обеспечивая их своевременными уведомлениями без необходимости ручных обновлений.

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Ключевые особенности

Панель инструментов на графике: отображает панель информации в реальном времени прямо на графике для мгновенного обзора статуса.

Уведомления о сделках: отправляйте немедленные оповещения о новых сделках, закрытиях и ключевых обновлениях торговли в ваш канал Telegram.

Настраиваемые параметры: адаптируйте форматы и содержание уведомлений в соответствии с вашим брендингом и стилем общения.

Гибкая конфигурация: настраивайте параметры для магических номеров и фильтрации сделок, чтобы соответствовать вашим конкретным торговым стратегиям.

Комплексная отчетность: генерируйте ежедневные сводки вашей торговой производительности с основными метриками и статистикой.

Управление просадкой: устанавливайте уведомления о максимальных порогах просадки для поддержания эффективного контроля рисков.

MT4 to Telegram Copier MT4 — ваш незаменимый партнер для торговли на MetaTrader 4, упрощая коммуникацию и улучшая ваши торговые стратегии.

Вы также можете ознакомиться с версией MT5 этого продукта:

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