TelegramSender MT4
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Biswarup BanerjeeHello, I'm Biswarup, a 32-year-old MQL4 and MQL5 development specialist with a proven track record of excellence. With over 150 products spanning various categories and over 300 client projects successfully delivered across multiple platforms, I am dedicated to providing high-quality trading
- Версия: 17.0
- Обновлено: 13 июля 2026
- Активации: 20
MT4 to Telegram Copier MT4 — это специализированная утилита, предназначенная для улучшения вашего торгового опыта на MetaTrader 4, которая бесшовно отправляет уведомления о сделках и отчеты прямо в ваш канал Telegram. Этот инструмент идеально подходит для поставщиков сигналов, тренеров и трейдеров, которые хотят держать своих подписчиков в курсе событий в реальном времени.
С MT4 to Telegram Copier MT4 вы можете наслаждаться удобством мгновенных уведомлений о сделках, настраиваемыми параметрами и комплексным отслеживанием производительности. Представьте, что вы можете без труда делиться своими торговыми действиями с вашими подписчиками, обеспечивая их своевременными уведомлениями без необходимости ручных обновлений.
Руководство по установке продуктов MQL | Обновление приобретенных продуктов MQL на MT4/MT5 | Общее руководство по устранению неполадок | Настройки индикаторов / Руководство
Ключевые особенности
- Панель инструментов на графике: отображает панель информации в реальном времени прямо на графике для мгновенного обзора статуса.
- Уведомления о сделках: отправляйте немедленные оповещения о новых сделках, закрытиях и ключевых обновлениях торговли в ваш канал Telegram.
- Настраиваемые параметры: адаптируйте форматы и содержание уведомлений в соответствии с вашим брендингом и стилем общения.
- Гибкая конфигурация: настраивайте параметры для магических номеров и фильтрации сделок, чтобы соответствовать вашим конкретным торговым стратегиям.
- Комплексная отчетность: генерируйте ежедневные сводки вашей торговой производительности с основными метриками и статистикой.
- Управление просадкой: устанавливайте уведомления о максимальных порогах просадки для поддержания эффективного контроля рисков.
MT4 to Telegram Copier MT4 — ваш незаменимый партнер для торговли на MetaTrader 4, упрощая коммуникацию и улучшая ваши торговые стратегии.
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