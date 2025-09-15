TelegramSender MT4

MT4 to Telegram Pro/Copier est un Expert Advisor puissant pour MetaTrader 4, conçu pour améliorer votre expérience de trading en envoyant des notifications de trades en temps réel et des rapports complets via la plateforme de messagerie Telegram. Idéal pour les fournisseurs de signaux et les formateurs, cet outil copie les trades placés manuellement ou par d’autres EAs dans votre compte, offrant des alertes personnalisables, une gestion avancée des trades et un tableau de bord convivial pour des informations sur les performances. Il simplifie la communication avec les abonnés sans dépendre d’une logique de trading.

Remarque : Vous pouvez télécharger la version MT5 ici : MT4 to Telegram Pro/Copier MT5

Vous pouvez télécharger la version complète pour MT4 ici : MT4 to Telegram Pro/Copier MT4

Pour une documentation détaillée : Guide des Paramètres et Inputs

Fonctionnalités :

  • Intégration facile de l’API Telegram : Envoyez des notifications instantanées sur votre canal Telegram pour les activités de trading et les alertes de drawdown.
  • Prise en charge des codes emoji HTML : Personnalisez entièrement les en-têtes et descriptions des signaux avec des emojis pour des messages visuellement attrayants.
  • Envoi de captures d’écran de graphiques : Envoyez des captures d’écran de graphiques avec les points d’entrée/sortie mis en évidence par des flèches lors de l’ouverture ou de la fermeture des trades.
  • Paramètres d’en-tête personnalisables : Personnalisez le nom et la description de l’en-tête pour les signaux de trading, avec prise en charge des hyperliens.
  • Paramètres de pied de page personnalisables : Personnalisez le nom et la description du pied de page pour les signaux de trading, avec prise en charge des hyperliens.
  • Configuration flexible des numéros magiques : Activez/désactivez le suivi des numéros magiques pour copier des trades spécifiques dans votre compte.
  • Contrôles avancés de trading : Configurez les notifications en fonction de la formation de nouvelles barres et activez la journalisation détaillée pour l’analyse.
  • Rapports complets : Générez des rapports quotidiens avec des statistiques clés de trading et des métriques de performance.
  • Gestion efficace du drawdown : Définissez des pourcentages maximums de drawdown et recevez des alertes lorsque les limites sont dépassées.
  • Limites de trades flexibles : Définissez le nombre maximum de trades par jour, semaine ou mois pour contrôler la fréquence de trading.
  • Tableau de bord convivial : Affichez des informations personnalisables sur les performances de trading dans MT4.

Inputs et Paramètres :

  • Paramètres de Canal : Configurez le jeton du bot Telegram, l’ID du canal, le nom du signal et un lien de signal optionnel.
  • Paramètres Généraux : Activez/désactivez la fonctionnalité des numéros magiques, définissez les numéros magiques, configurez le balayage des nouvelles barres et la journalisation.
  • Paramètres de Rapport : Activez/désactivez les rapports quotidiens et définissez l’heure des rapports.
  • Paramètres de Drawdown : Activez/désactivez la vérification des swaps et commissions, incluez les trades fermés dans le calcul du drawdown, définissez les limites de drawdown et les intervalles d’alerte.
  • Paramètres d’Affichage : Ajustez la visibilité du tableau de bord, les dimensions du panneau, la taille du texte et les couleurs pour les titres, étiquettes et valeurs.

Remarque : MT4 to Telegram Pro/Copier nécessite une configuration correcte de l’API Telegram (jeton du bot et ID du canal) et des préférences de notification pour fonctionner efficacement. Assurez-vous que tous les paramètres sont correctement définis et testés dans un environnement de démonstration avant une utilisation en compte réel pour éviter de manquer des alertes critiques.

Conseil important :
Ceci est un outil professionnel de notification de trades, pas un système de génération de profits. Assurez-vous de le configurer correctement en fonction de vos besoins de trading :

  • Testez minutieusement sur un compte démo avant de l’utiliser en réel.
  • Des mises à jour régulières et des configurations optimisées sont publiées périodiquement. Consultez le blog MQL5 dans la section documentation ci-dessus pour les dernières recommandations.

Découvrez tous mes produits : https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contactez-moi pour du support : https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Intéressé par un essai gratuit de 7 jours ? Contactez-moi via la section de mon profil.


