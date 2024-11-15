Exp5 Swing PRO for MT5

Swing modeline dayalı ticaret stratejisi, artan lotlarla iki karşıt bekleyen emrin yerleştirilmesini içerir. Piyasa fiyatı belirli bir yönde hareket ettikçe emirlerden biri tetiklenirken diğerinin lot büyüklüğü artar.

Bu yaklaşım, yatırımcıların riskleri en aza indirirken kar elde etmelerine olanak tanır ve bu da onu forex, hisse senetleri ve emtia ticareti için güvenilir bir yol haline getirir. Bu stratejinin finansal ticarette kullanılması, özellikle değişken piyasalarda bilinçli karar almayı kolaylaştırma yeteneği nedeniyle geniş çapta kabul görmüştür.

Etkinliği, piyasa eğilimlerini belirleme ve piyasa risklerine maruz kalmayı azaltırken bunlardan yararlanma becerisine atfedilir. Bu nedenle, ticaret performanslarını optimize etmek isteyen yatırımcılar için popüler bir seçimdir.

ONLY for HEDGING account type

EA üç tür bekleyen açılış emri sağlar (TypeofTrade)

Yerleştirme sonrası otomatik açılma (Anlık açılış AutoTrade)

Manuel açma sonrası açma ve yönetim (Manuel açma ManualTrade)

Yüksek/Düşük seviyeler arasındaki mesafeye göre açılış (geçmişteki TFTrade çubuğu için Yüksek Düşük)

OCO (Biri Diğerini İptal Eder) emri , iki emirden oluşan bir tür koşullu emirdir. İkinci emrin yerine getirilmesi durumunda ilk emir otomatik olarak iptal edilir.

O nasıl çalışır?

Başlangıçta Uzman Danışman, StopOrderDeltaifUSE'nin mevcut fiyattan uzaklığına bağlı olarak iki emir verir: Alış Durdurma ve Satış Durdurma . Satın Alma Durdurma tetiklenirse Satış Durdurma silinecek ve onun yerine BuyStop * Martin hacminde bir Satış Durdurma emri verilecek. Satış Durdurma tetiklenirse , Satın Alma Durdurma silinecek ve onun yerine SellStop * Martin hacminde bir Satın Alma Durdurma emri verilecek. Kâr al ulaşıldığında tüm emirler silinir ve her şey baştan tekrarlanır !

Salınım efekti elde etmek için StopOrderDeltaifUSE ve StopLoss parametreleri eşit olmalıdır.

Not: Bir komisyoncunun bir emir açıp ardından zararı durdurma yoluyla kapatması gibi bir durum olabilir. Bu durumda her emir kar al tarafından kapatılmayı bekleyecek ve ancak bundan sonra algoritma baştan çalışmaya başlayacaktır!

EA'yı Açık fiyatlarla test etmeyin! Yalnızca tüm onay işaretlerinde test edin.

Parametreler

Varsayılan değerler parantez içinde gösterilmiştir.

Trade_ - Ticaret Ayarları bölümü.

TypeofTrade - EA ticaret modunu seçin. (Anlık açılış AutoTrade , Alım/Satım ManualTrade sonrasında manuel açılış , geçmiş çubuk için Yüksek Düşük TFTrade )

sonrasında manuel açılış StopOrderDeltaifUSE - bekleyen emirler için mesafe (100).

Magic - sihirli sayı (777).

- sihirli sayı (777). StopLoss - kaybı durdur, varsayılan olarak kullanılmaz (0).

ModifyStopLossAtOrdersopen - bir anlaşmanın zarar durdurmasını bekleyen emir Açık seviyesine değiştirin.

TakeProfit - kar al, varsayılan olarak kullanılmaz (0).

StopDayTradingEaAfterTP - eğer son pozisyon kar alma yoluyla kapatılırsa, EA ertesi güne kadar çalışmayı durdurur.

Lot - sabit bir başlangıç lotu (0,1).

LotFix - açık emirlere virgülle ayrılmış lotlar, örneğin "0.1,0.2,0.3,0.6,0.8,1"; Başlangıç partisi her zaman = Çok. Sonraki siparişler LotFix değişkenine virgülle ayrılarak yazılabilir.

Martin , (2) kaybettikten sonra bir sonraki açık sipariş lotunun (Hacim) Martingale oranıdır. Dikkat! Martingale yalnızca Lots değerinde çalışır. LotFix ayarlıysa martingale çalışmaz.

MartinFix - Açılış emirleri için virgülle ayrılmış Martingale katsayısı, örneğin "2,3,1,5,2,1"; Dikkat! Martingale yalnızca Lots değerinde çalışır. LotFix ayarlıysa martingale çalışmaz.

timetrade_ - İşlem Süresi bölümü.

OpenHour - ticaretin açılış saati (0).

CloseHour - ticaretin kapanış saati (23).

TrailingStopUSE - sondaki Stop'u (yanlış) kullanın.

TrailingStop - takip eden durma mesafesi, varsayılan olarak minimum mesafe kullanılır (0).

TrailingStep - sondaki adım (1).

MovingInWLUSE - pozisyonu, sondaki Stop'un ilk seviyesiyle başa baş olacak şekilde ayarlayın.



