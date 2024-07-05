Exp5 AI Sniper for MT5

Ekibimiz, MetaTrader terminali için son teknoloji Akıllı Ticaret Uzman Danışmanı olan Trading Robot'u tanıtmaktan büyük heyecan duyuyor.

AI Sniper, hem de MT5 terminalleri için tasarlanmış akıllı, kendi kendini optimize eden bir ticaret robotudur.

Ticaret potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak için akıllı bir algoritmadan ve gelişmiş ticaret stratejilerinden yararlanır.

Ticaret borsaları ve borsalardaki 15 yıllık deneyimimizle, yenilikçi strateji yönetimi özellikleri, ek akıllı işlevler ve kullanıcı dostu bir grafik arayüz geliştirdik.

AI Sniper'daki her işlev, optimize edilmiş bir program kodu ve sıkı testlerle desteklenir.

Gelişmiş hesaplamalı zekası, her fiyat hareketi adımında titiz teknik analiz ve binlerce matematiksel hesaplama yoluyla işlemler için en iyi giriş ve çıkış noktalarını belirler.

Trend ister düşüş ister yükseliş olsun, AI Sniper hassas ALIM veya SAT işlemlerini gerçekleştirmek için sinyalleri doğru bir şekilde analiz eder.

Görüş. Misyon. Strateji. Başarı, yatırımcılara en iyi araçları sağlama konusundaki kararlılığımıza derinden bağlıdır.

Benzersiz bir ticaret robotunda birden fazla ticaret stratejisi işlevi toplanır. AI Keskin Nişancı!
Amacımız sizin başarınızdır.
İndirmek. Ölçek. Ve AI Sniper'ın dönüştürücü gücünü kendiniz deneyimleyin.
İncelemeler
Lin Bo Zhao
233
Lin Bo Zhao 2025.01.14 12:07 
 

ok

OM RAM
93
OM RAM 2025.06.19 08:10 
 

VERY BAD PERFORMANCE...........................................

Vladislav Andruschenko
293275
Geliştiriciden yanıt Vladislav Andruschenko 2025.06.19 08:30
for 1 day after purchase? ✅ I’ve checked, and I see that you purchased the Expert Advisor today. That’s great — but please note: 🕒 The Expert Advisor works 24/5, not 24/7 instantly
The AI Sniper works continuously, but it doesn’t open trades immediately after activation. Instead, it waits for specific market conditions to match its internal algorithms before opening a position. 📌 No trades yet? That’s completely normal just after activation. 💡 The EA is not designed to open trades recklessly — it waits for a good opportunity. That’s what makes it intelligent and reliable over time.
DongHailongwang
20
DongHailongwang 2025.05.27 02:12 
 

怎么联系你呢？怎么设置的？

Vladislav Andruschenko
293275
Geliştiriciden yanıt Vladislav Andruschenko 2025.06.01 05:43
如果您对该程序有疑问，可以在产品评论页面上撰写评论。https://www.mql5.com/zh/market/product/118127?source=Site+Messages#edit_comment
zubenel
92
zubenel 2025.05.21 12:44 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Vladislav Andruschenko
293275
Geliştiriciden yanıt Vladislav Andruschenko 2025.05.21 13:14
No, non sono necessarie impostazioni aggiuntive. AI Sniper è un Expert Advisor automatico che segue la propria strategia integrata ed è già configurato per operare in modo ottimale. Ti consigliamo solo di iniziare con un lotto piccolo (Lot) e, in base ai risultati, potrai adattarlo successivamente. Se desideri comunque modificare alcune impostazioni, puoi consultare la descrizione dei parametri e sperimentare diverse configurazioni.
Lin Bo Zhao
233
Lin Bo Zhao 2025.01.14 12:07 
 

ok

İncelemeye yanıt