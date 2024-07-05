Exp5 AI Sniper for MT5
- Uzman Danışmanlar
- Vladislav Andruschenko
- Sürüm: 25.801
- Güncellendi: 29 Temmuz 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Ekibimiz, MetaTrader terminali için son teknoloji Akıllı Ticaret Uzman Danışmanı olan Trading Robot'u tanıtmaktan büyük heyecan duyuyor.
AI Sniper, hem de MT5 terminalleri için tasarlanmış akıllı, kendi kendini optimize eden bir ticaret robotudur.
Ticaret potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak için akıllı bir algoritmadan ve gelişmiş ticaret stratejilerinden yararlanır.
Ticaret borsaları ve borsalardaki 15 yıllık deneyimimizle, yenilikçi strateji yönetimi özellikleri, ek akıllı işlevler ve kullanıcı dostu bir grafik arayüz geliştirdik.
AI Sniper'daki her işlev, optimize edilmiş bir program kodu ve sıkı testlerle desteklenir.
Gelişmiş hesaplamalı zekası, her fiyat hareketi adımında titiz teknik analiz ve binlerce matematiksel hesaplama yoluyla işlemler için en iyi giriş ve çıkış noktalarını belirler.
Trend ister düşüş ister yükseliş olsun, AI Sniper hassas ALIM veya SAT işlemlerini gerçekleştirmek için sinyalleri doğru bir şekilde analiz eder.
Görüş. Misyon. Strateji. Başarı, yatırımcılara en iyi araçları sağlama konusundaki kararlılığımıza derinden bağlıdır.
Genellikle uçucu sembolleri ve işlem çiftlerini öneririm. Uzman danışmanın sürekli çalışabilmesi için değişken işlem araçlarını seçin.
- Tam otomatik ticaret için tavsiye ederim XCustom
- Tam manuel ticaret için VirtualTradePad'i öneririm
- En popüler Uzman Danışman TickSniper'a dayanmaktadır
