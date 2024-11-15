Exp5 Swing PRO for MT5

La strategia di trading basata sul modello Swing prevede l'immissione di due ordini pendenti opposti con lotti aumentati. Quando il prezzo di mercato si muove in una certa direzione, uno degli ordini viene attivato mentre la dimensione del lotto dell'altro viene aumentata.

Questo approccio consente ai trader di ottenere profitti riducendo al minimo i rischi, rendendolo un modo affidabile per negoziare forex, azioni e materie prime. L’uso di questa strategia nel trading finanziario è stato ampiamente riconosciuto per la sua capacità di facilitare un processo decisionale informato, soprattutto nei mercati volatili.

La sua efficacia è attribuita alla sua capacità di identificare le tendenze del mercato e trarne vantaggio riducendo l'esposizione ai rischi di mercato. In quanto tale, è una scelta popolare per i trader che cercano di ottimizzare le proprie prestazioni di trading.

ONLY for HEDGING account type

L'EA prevede tre tipologie di apertura degli ordini pendenti (TypeofTrade)

  • Apertura automatica dopo il posizionamento (Apertura istantanea AutoTrade)
  • Apertura e gestione dopo l'apertura manuale (Apertura manuale ManualTrade)
  • Apertura per distanza tra livelli alto/basso (alto basso per la barra precedente TFTrade)

Un ordine OCO (One-Cancels-the-Other) è un tipo di ordine condizionato composto da due ordini. Il primo ordine viene automaticamente annullato se il secondo ordine viene eseguito.

Altalena - Descrizione completa

Versione MT4

Come comprare
 Come installare
   Come ottenere i file di registro   Come testare e ottimizzare   Tutti i prodotti di Expforex

Come funziona?

  1. All'inizio, l'Expert Advisor inserisce due ordini: Buy Stop e Sell Stop , in base alla distanza StopOrderDeltaifUSE dal prezzo corrente.
  2. Se si attiva il Buy Stop , il Sell Stop verrà eliminato e verrà invece inserito un ordine Sell Stop con il volume BuyStop * Martin .
  3. Se il Sell Stop si attiva, il Buy Stop verrà eliminato e verrà invece inserito un ordine Buy Stop con il volume SellStop * Martin .
  4. Quando viene raggiunto il take profit , tutti gli ordini vengono cancellati e tutto viene ripetuto dall'inizio !

Per avere l'effetto swing i parametri StopOrderDeltaifUSE e StopLoss dovrebbero essere uguali.

Nota: può verificarsi una situazione in cui un broker apre un ordine e poi lo chiude con uno stop loss. In questo caso, ogni ordine attenderà di essere chiuso tramite take profit, e solo dopo questo l'algoritmo ricomincerà a funzionare da capo!

Non testare i prezzi EA by Open! Provalo solo su tutti i tick.

Parametri

I valori predefiniti sono visualizzati tra parentesi.

  • Trade_ - Sezione Impostazioni commerciali.
  • Tipo di scambio : seleziona la modalità di scambio EA. (Apertura istantanea AutoTrade , Apertura manuale dopo acquisto/vendita ManualTrade , Alto Basso per la barra precedente TFTrade )
  • StopOrderDeltaifUSE - distanza per gli ordini pendenti (100).
  • Magia - numero magico (777).
  • StopLoss : stop loss, non utilizzato per impostazione predefinita (0).
  • ModifyStopLossAtOrdersopen : modifica lo stop loss di un'operazione al livello di apertura di un ordine in sospeso.
  • TakeProfit : prendi profitto, non utilizzato per impostazione predefinita (0).
  • StopDayTradingEaAfterTP : se l'ultima posizione viene chiusa tramite take profit, l'EA smette di funzionare fino al giorno successivo.
  • Lotti : un lotto iniziale fisso (0,1).
  • LotFix : lotti separati da virgole per gli ordini aperti, ad esempio "0.1,0.2,0.3,0.6,0.8,1"; Lotto iniziale sempre = Molti. Gli ordini successivi possono essere scritti nella variabile LotFix separati da virgole.
  • Martin è il rapporto Martingale per il prossimo lotto di ordine aperto (Volume) dopo aver perso (2). Attenzione! La Martingala funziona solo al valore dei Lotti. Se è impostato LotFix, la martingala non funziona.
  • MartinFix - Il coefficiente Martingale, separato da virgole, per gli ordini di apertura, ad esempio "2,3,1,5,2,1"; Attenzione! La Martingala funziona solo al valore dei Lotti. Se è impostato LotFix, la martingala non funziona.
  • timetrade_ - Sezione Tempo di scambio.
  • OpenHour - orario di apertura delle negoziazioni (0).
  • CloseHour - ora di chiusura delle negoziazioni (23).
  • TrailingStopUSE : utilizza il trailing Stop (falso).
  • TrailingStop : distanza del trailing stop, la distanza minima viene utilizzata per impostazione predefinita (0).
  • TrailingStep : passaggio finale (1).
  • MovingInWLUSE : imposta la posizione in pareggio con il primo livello dello Stop finale.



Prodotti consigliati
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experts
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Seaguard
QuanticX
Experts
Announcement: All EAs (Expert Advisors) from QuanticX are currently available for free, but only for a limited time! To enjoy a Lifetime QuanticX support and continue receiving free EAs, we kindly request you to leave a review and track the performance of our EAs on Myfxbook. Additionally, don't hesitate to reach out to us for exclusive bonuses on EAs and personalized support. Seaguard by QuanticX Step into the cutting-edge domain of QuanticX , a leading FinTech startup reshaping the landscape
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - progettato per aprire le negoziazioni! Questo è un robot di trading che utilizza speciali algoritmi innovativi e avanzati per calcolare i suoi valori, il tuo assistente nel mondo dei mercati finanziari. Utilizza il nostro set di indicatori della serie SolarTrade Suite per scegliere meglio il momento in cui lanciare questo robot. Dai un'occhiata agli altri nostri prodotti della serie SolarTrade Suite in fondo alla descrizione. Vuoi n
Fibonacci Hunter
Augusto Martins Lopes
Experts
Fibonacci Hunter Expert Advisor per il Simbolo XAUUSD Il Fibonacci Hunter è un Expert Advisor (EA) sviluppato per essere utilizzato sulla piattaforma MetaTrader 5 (MT5) . L'algoritmo di trading è stato ottimizzato specificamente per la coppia di asset XAUUSD (Oro) . Questo sistema applica una strategia di trading meccanica focalizzata sull'identificazione delle inversioni di prezzo. Il concetto fondamentale del sistema è l'utilizzo dei livelli di ritracciamento di Fibonacci. Strategia dell'Algor
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Experts
ThanosAlgotrade is an automatic trading advisor for obtaining stable profits over a long period of time. Does not require manual intervention. Designed to work in the MT5 terminal on "hedge" type accounts , the Adviser needs to be installed on the EURUSD currency pair chart on the M1 time frame and enable auto trading. Monitoring of the adviser's work can be viewed here
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Mini Sniper EA
Tomasz Marek Cieckiewicz
1 (1)
Experts
Mini Sniper EA for XAUUSD – Your Path to Consistent Gold Profits! Take your XAUUSD trading to the next level with our powerful Expert Advisor (EA)! This EA is designed exclusively for XAUUSD and works seamlessly across all timeframes , thanks to its built-in advanced calculations and precise algorithms. Whether you're a scalping enthusiast or prefer to adjust your take profit (TP) for a more custom trading experience, this EA has you covered! Key Features: Universal Timeframe Compatibility: No
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experts
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
Kureopatora no Sakura
YIVANI KUNDAI CHITUMWA
Experts
Kureopatora no Sakura   -   Where Egyptian Wisdom Meets Shogun Strategy Embodying Cleopatra's cunning as a Japanese Shogun, this EA wages calculated market campaigns. Its core deploys Fibonacci-tuned Ichimoku lines –   Tenkan-sen scouts   (8-55 periods) and   Kijun-sen battlements   (89-377 periods) – to pinpoint assaults at decisive crossovers. Like an archaeologist deciphering Rosetta Stone secrets, the EA reads Japanese candlesticks as modern hieroglyphs: each pattern reveals hidden market na
Boom and Crash AI
Godbless C Nygu
Experts
Boom and crash indices are synthetic indices from   Deriv   that are programmed to reflect rising and falling real-world monetary markets. In other words, they behave specifically like a rising (booming) or falling (crashing) financial market. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Boom and crash AI developed to follow the market trend, This EA is created to trade  synthetic indices not yet tested on oth
XD FlashScalp EA
Nguyen Xuan Danh Tran
Experts
XD FlashScalp EA is a lightweight and fast scalping Expert Advisor designed for precision trading at key market levels. It automatically detects overbought and oversold zones to SELL at local highs and BUY at local lows, using an adaptive flash-scalping logic. The EA is fully optimized for accounts with bonus lots and supports flexible lot scaling based on balance and risk. Main Features Intelligent flash-scalping algorithm with price-level recognition Works on all major currency pairs (
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Magic Grid MT5
Aliaksandr Charkes
4.14 (7)
Experts
Magic Grid MT5 is a non-indicator Expert Advisor using a grid strategy (on a hedging account). The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically (once at the beginning of the trade).   The robot can trade on any timeframe, on any currency pair, on several currency pairs,
DYJ BoS EA
Daying Cao
Experts
DYJ BoS EA uses the DYJ BoS indicator as a fundamental strategy to identify changes in market structure trends. Once the upward and downward trend lines break through these UN or DN lines, the corresponding varieties will be automatically opened from the market. Usually, in order to improve the accuracy of closing, it is recommended not to set stop loss and take profit. The end position is usually closed at the next breakthrough point in the same direction, or at the breakthrough point in the o
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Flora
Ghaith Khaddour
5 (1)
Experts
Flora Benvenuto in una nuova era di trading. Flora non è solo un altro EA, è una soluzione sofisticata progettata per darti un vantaggio nei mercati in continua evoluzione. Basato su un framework avanzato, questo Expert Advisor combina strategie all'avanguardia con sistemi innovativi di gestione del rischio, consentendoti di fare trading con fiducia e precisione. "Il successo nel trading riguarda la gestione del rischio mentre si lascia correre i profitti—Flora fa esattamente questo, con un foc
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experts
Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
GoldenNight
Marcos Maia
Experts
GoldenNight is an Expert Advisor (EA) specifically designed to trade XAUUSD during the calm night session. The strategy is straightforward, and the code is robust. The EA may open multiple long trades between 19 :00 and 23:00 , with a grid feature allowing for one additional trade to optimize entries. An adaptive trailing stop mechanism is implemented, utilizing a built-in ATR (Average True Range) indicator to dynamically adjust stop-loss levels. The default settings are calibrated for XAUUSD
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
L'S&P 500 Scalper Advisor è uno strumento innovativo progettato per i trader che desiderano operare con successo sull'indice S&P 500. L'indice è uno degli indicatori più utilizzati e prestigiosi del mercato azionario americano, che comprende le 500 maggiori società degli Stati Uniti. Peculiarità: Soluzioni di trading automatizzate:       Il consulente si basa su algoritmi avanzati e analisi tecniche per adattare automaticamente la strategia alle mutevoli condizioni di mercato. Approccio versati
OptiTrade EA
Prabhath P V
Experts
Special OptiTrade Offer Hello! Want to simplify your trading? Get the OptiTrade EA for MetaTrader 5 at just $99, Price will increase in every 5 sales. What is OptiTrade? OptiTrade is a tool that automates trading on MetaTrader 5, designed specifically for XAUUSD on a 5-minute chart. It monitors the market, identifies good trading opportunities, and includes features to protect your funds. Note: This tool is for people with enough money to trade carefully. It’s not about making fast profits—it’s
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Experts
Il robot di trading VR Black Box si basa sulla popolare e collaudata strategia di trend following. Nel corso di diversi anni, i conti di trading live sono stati migliorati attraverso aggiornamenti regolari e l'introduzione di nuove idee. Grazie a ciò, VR Black Box è diventato un robot commerciale potente e unico in grado di impressionare sia i principianti che i trader esperti. Per conoscere il robot e valutarne l'efficacia, è sufficiente installarlo su un account demo e osservare i risultati pe
Auto sl tp settings MT5
Kaijun Wang
Experts
任何交易者的最佳伙伴！ 该EA加载后: 1.可以对无止损止盈的订单自动设置止盈和止损. 2.可以对盈利订单在盈利一定设置幅度后保护盈利 3.可以移动止盈止损 特性 1.可以对无止损止盈的订单自动设置止盈和止损. 2.可以对盈利订单在盈利一定设置幅度后保护盈利 3.可以移动止盈止损 自动止盈止损设置 自动设置止损止盈的开关 固定止损的点数设置 固定止盈的点数设置 自动使用波幅自动计算的TP设置 波幅自动计算的TP的风险系数设置 超过一定开仓时间的订单不再设置止盈止损. 止损保护设置 止损保护开关 止损保护启动点数设置 盈利保护点数设置 止损移动设置 移动止损开关 移动止损启动点数设置 移动止损回撤点数设置 有任何问题,欢迎交流...
Bollinger and RSI
Aleksandr Zakhvatkin
Experts
A trending strategy using a combination of two popular indicators Bollinger Bands and RSI provides reliable signals. The logic of the advisor Entering a short position is carried out when the price touches the upper Bollinger band, while the RSI indicator should be in the overbought zone, i.e. above level 70. Entering a long position is carried out when the price touches the lower Bollinger band, while the RSI indicator should be in the oversold zone, ie below level 30. It is possible to tran
Ultimate Grid Trader
Oday T A Abuteir
Experts
Ultimate Grid Trader - The Ultimate Gold Trading EA The Ultimate Grid Trader is a powerful, fully automated Expert Advisor (EA) designed to trade XAUUSD (Gold) using a smart combination of RSI, Bollinger Bands, Stochastic, and ATR indicators . This EA follows a grid trading strategy , allowing traders to maximize profits by dynamically reinforcing positions while maintaining effective risk management. How It Works: Utilizes multiple RSI indicators across different timeframes to confirm trend dir
FREE
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Experts
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
Forex Factory News EA mt5
Aleksei Moshkin
4 (1)
Experts
This Expert Advisor trades news on any timeframe. The news are downloaded from the Forex Factory website. Make sure to add the URL to the terminal settings. The EA is launched on a single chart and defines all necessary pairs for trading on its own. The robot works with pending orders setting two Buy stop and Sell stop orders before a news release. It determines the time zones of the calendar and terminal automatically. Make sure to add the time.is URL to the terminal settings. The EA can be tes
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
Experts
"Universal US100 HFT" is a high-frequency scalping bot designed to trade the NASDAQ 100 index (US100). The robot focuses on short-term trades, capitalizing on minor market fluctuations to generate profits. It does not employ risky strategies such as grid or martingale, making it safer and more resilient to market volatility. Key Features: High-Frequency Scalping:   The bot is designed for rapid trades with minimal holding time, allowing it to profit even from small market movements. Flexible Set
SMA Stochastic Grid EA
Christoph Kreher
Experts
Simple EA with two indicators (SMA + STOCHASTIC) and Grid. The Expertadvisor opens positions in the direction of the trend when the lines of the Stochastic indicator intersect in the swing high or swing low area. It then uses a simple grid strategy if the position turns into a loss. Grid levels can be defined specific to the market. It depends on your personal preferences and the respective market which parameters should be set and how. You have to test it yourself. The EA is programmed in such
XSmart Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
Experts
XSmartPro EA - Professional Grid Trading System Intelligent Bidirectional DCA Grid with Advanced Safety Filters Overview XSmartPro EA is a professional Grid DCA (Dollar Cost Averaging) trading system designed for traders who want safe and efficient Forex trading. The EA uses an intelligent bidirectional grid strategy combined with advanced technical filters to optimize entry points and protect your account. Key Features Smart Grid DCA System Bidirectional Grid automatically opens BUY orders in u
Boom and Crash Upgrade
Godbless C Nygu
Experts
Join Deriv link on profile>>> Boom and Crash UPGRADE  BOOM AND CRASH upgrade is a 100% adaptive expert advisor based on price movement. It has a built-in unique Smart Recovery algorithm. Only one trade at a time. Every trade has Stop Loss and Take Profit from very beginning, and they do not change. This is for those, who are looking for stable growth over the long run. SETTINGS SL-1000 TP-10000 TSTOP-7 TSTEP-5 MONEY MANAGEMENT-CONSTANT LOT VALUE FOR "MONEY MANAGEMENT"- 0.2 USE TIME CONTROL-FAL
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.82 (38)
Experts
Informazioni importanti! Il nostro team è diviso per ruoli: gli sviluppatori si concentrano sullo sviluppo e sugli aggiornamenti, mentre i moderatori aiutano con l'installazione e la configurazione dell'EA. I nostri moderatori sono disponibili per assisterti e rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere: Zolia (Taiwan) — https://www.mql5.com/en/users/zolia Jim (Inghilterra) — https://www.mql5.com/en/users/jimmyalgo Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale S
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (336)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (26)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione e disciplina. Quantum King E
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (31)
Experts
Aura Ultimate: l'apice del trading tramite reti neurali e il percorso verso la libertà finanziaria. Aura Ultimate rappresenta il prossimo passo evolutivo nella famiglia Aura: una sintesi di architettura AI all'avanguardia, intelligenza adattabile al mercato e precisione basata sul controllo del rischio. Basata sul DNA collaudato di Aura Black Edition e Aura Neuron, si spinge oltre, fondendo i loro punti di forza in un unico ecosistema multi-strategia unificato, introducendo al contempo un live
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
5 (10)
Experts
Ogni volta che il segnale live aumenta del 10%, il prezzo verrà aumentato per mantenere l'esclusività di Zenox e proteggere la strategia. Il prezzo finale sarà di $ 2.999. Segnale Live Conto IC Markets, guarda tu stesso le performance live come prova! Zenox è un robot di swing trading multi-coppia basato su intelligenza artificiale all'avanguardia che segue le tendenze e diversifica il rischio su sedici coppie di valute. Anni di sviluppo dedicato hanno portato alla creazione di un potente algor
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.88 (34)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
The ORB Master
Profalgo Limited
4.75 (12)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Da 349$: scegli 1 EA gratis! (per un massimo di 2 numeri di conto commerciale) Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE RESULTS REVISIONE INDIPENDENTE Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master E
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
5 (4)
Experts
Un nuovo passo avanti | La precisione guidata dall’IA incontra la logica del mercato Con Argos Rage viene introdotto un nuovo livello di automazione del trading – alimentato da un sistema DeepSeek AI integrato che analizza il comportamento del mercato in tempo reale. Pur basandosi sui punti di forza di Argos Fury, questo EA segue una strategia differente: maggiore flessibilità, interpretazione più ampia e maggiore coinvolgimento del mercato. Live Signal Timeframe: M30 Leva:  min. 1:20 Deposi
Syna
William Brandon Autry
5 (9)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (484)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  o  Quantum King  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori d
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Remstone Club   Remstone Prime The price increases by $500 every profitable quarter.  Q1 price: $2,500 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 4 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun adattamento, nessuna illusione. Ma una va
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (121)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (35)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (28)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ]   Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che comb
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
3.67 (6)
Experts
Prezzo: 606$ -> 808$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (4)
Experts
Solo 1 copie disponibili a 599 $ Prossimo prezzo: 699 $ Senza esagerazioni e senza rischi inutili. Con un drawdown minimo: One Man Army è un sistema di trading multivaluta progettato sia per il trading personale sia per le società di prop trading. Segue una strategia di scalping basata sulle correzioni e inversioni di mercato a breve e medio termine, operando tramite ordini limitati pendenti. Questo robot di trading non indovina la direzione del mercato — entra ai livelli di prezzo migliori con
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (8)
Experts
Zenith FX – Sistema Avanzato di Intelligenza Artificiale Meccanica Panoramica Zenith FX rappresenta la nuova generazione di architettura algoritmica progettata per offrire precisione a livello istituzionale su XAUUSD (Oro) e USDJPY (Dollaro/Yen Giapponese) . Basato sulla struttura analitica introdotta in Axon Shift e Vector Prime, il sistema integra un quadro neurale rinforzato, in grado di adattarsi in tempo reale alla volatilità, alle variazioni di liquidità e alle correlazioni tra metalli e
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (4)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (25)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
Aot
Thi Ngoc Tram Le
5 (6)
Experts
Perché scegliere un bot di trading senza account di segnali per il tracciamento? Tracciamento trade live:   Account principale  |  Account secondario  | Canale ufficiale AOT  Questo EA è adatto per sfide di prop firm e account di trading personali, combinando strumenti analitici con funzionalità di gestione del rischio per supportare il tuo trading. AOT MT5 EA di trading multi-simbolo: AOT è un EA progettato per assistere il trader utilizzando IA avanzata per l'analisi di mercato su 16 coppi
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
5 (4)
Experts
Introducing Weltrix – The Ultimate Gold Trading Solution (XAUUSD) PROMOTIONAL PRICE $249 – LATER -> $799 USD IMPORTANT:  USE THE EA ONLY WITH THIS SETFILE: DOWNLOAD   (UPDATE 09.10.2025) Six Strategies. One Powerful EA. High Trading Activity. Live Signal  What you will NOT find in this EA: Long-term floating trades Grid system Martingale Overfitted strategies Manipulated backtests By combining six independent, battle-tested strategies, Weltrix delivers an average of about 4 trades per day, kee
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.27 (33)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (30)
Experts
EA New Player — Un Expert Advisor di Trading di Nuova Generazione Non si limita a fare trading: cambia le regole del gioco. EA New Player è un innovativo Expert Advisor di portafoglio per MT5, basato su sette comprovate strategie di analisi tecnica. Non utilizza l'intelligenza artificiale, ma supera molte soluzioni di reti neurali grazie alla sua architettura sofisticata, alla logica trasparente e al sistema di filtraggio dei segnali flessibile. PROMOZIONE 1+1: Acquista un Expert Advisor e rice
Prop Firm Gold EA
Jimmy Peter Eriksson
5 (1)
Experts
INFORMAZIONI IMPORTANTI! Questo EA non è stato creato per avere un backtest perfetto, eccessivamente ottimizzato o basato su curve fit, né utilizza rischiose strategie di martingala o grid. L'obiettivo principale è la redditività effettiva in tempo reale.    Le strategie utilizzate in questo EA sono un mix delle mie comprovate strategie sull'oro, che opero in tempo reale nei miei segnali verificati, con un track record di profitti di oltre 13 mesi, tutte ottenute senza alcuna martingala o sis
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (123)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.29 (69)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (3)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versione più avanzata del nostro EA fino ad oggi, completamente ricostruita con decisioni basate sull’IA , votazione multi-IA e logica di trading dinamica . Ora non è più limitato solo a XAUUSD (Oro) su M1, ma supporta anche BTCUSD e ETHUSD , con ingressi ad alta frequenza, gestione intelligente del rischio e piena adattabilità. Questo EA combina IA gratuite connesse tramite OpenRouter con filtri avanzati per un trading di precisione in qualsiasi condizione di mer
Altri dall’autore
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilità
Copiatore commerciale per MetaTrader 4.       Copia le operazioni, le posizioni e gli ordini forex da qualsiasi conto. È uno dei migliori copiatori commerciali       MT4 - MT4, MT5 - MT4       per il       COPYLOT MT4       versione (o       MT4 - MT5 MT5 - MT5       per il       COPYLOT MT5       versione). Versione MT5 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Versione
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Experts
Exp-TickSniper -   scalper tick ad alta velocità con selezione automatica dei parametri per ogni coppia di valute automaticamente. Sogni un consulente che calcoli automaticamente i parametri di trading? Ottimizzato e messo a punto automaticamente? La versione completa del sistema per MetaTrader 4:       TickSniper   scalper   per MetaTrader 4 TickSniper - Descrizione completa       + DEMO + PDF L'EA è stato sviluppato sulla base dell'esperienza acquisita in quasi 10 anni di programmazione EA.
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilità
Trade copyr per MT5 è un trade copyr per la piattaforma МetaТrader 5   . Copia le negoziazioni forex   tra       eventuali conti   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 per la versione COPYLOT MT5 (o MT4   -   MT4 MT5   -   MT4 per la versione COPYLOT MT4) Fotocopiatrice affidabile! Versione MT4 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Puoi anche copiare le operazioni nel termina
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (71)
Utilità
Pannello di trading per il trading in 1 clic.   Lavorare con posizioni e ordini!   Trading dal grafico o dalla tastiera. Con il nostro pannello di trading, puoi eseguire operazioni con un solo clic direttamente dal grafico ed eseguire operazioni di trading 30 volte più velocemente rispetto al controllo MetaTrader standard. I calcoli automatici di parametri e funzioni rendono il trading più veloce e conveniente per i trader. Suggerimenti grafici, etichette informative e informazioni complete sugl
Exp5 AI Sniper for MT5
Vladislav Andruschenko
3 (3)
Experts
Il nostro team è entusiasta di presentare Trading Robot, il consulente esperto di trading intelligente all'avanguardia per il terminale MetaTrader. AI Sniper   è un robot commerciale intelligente e auto-ottimizzante progettato sia per i terminali MT5 . Sfrutta un algoritmo intelligente e strategie di trading avanzate per massimizzare il tuo potenziale di trading. Con 15 anni di esperienza nel trading delle borse e del mercato azionario, abbiamo sviluppato funzionalità innovative di gestione del
Exp4 The xCustomEA for MT4
Vladislav Andruschenko
4 (5)
Experts
Consulente di trading universale su indicatori personalizzati per MetaTrader 4. Strategia del costruttore. Scrivi il nome del tuo indicatore con Arrow e buffer di segnale e il nostro EA xCustomEA negozia su questi segnali. Puoi anche utilizzare molte delle nostre funzioni integrate. Versione per MetaTrader 4:   la   versione   xCustomEA per il terminale MetaTrader 5 La funzionalità del consulente di trading universale The xCustomEA duplica esattamente tutti i parametri del nostro consulente   T
Exp Assistant 5
Vladislav Andruschenko
4.76 (119)
Utilità
Impostazione automatica, stop loss, take profit, trailing stop, livelli di pareggio, attivazione di stop loss e take profit   virtuali   . Exp Assistant   ti aiuterà a organizzare il mantenimento delle tue posizioni. Questo programma, l'Expert Advisor, è progettato per impostare automaticamente il   Reale o il Virtuale       Livelli   di Stop Loss e Take Profit   per le tue posizioni durante il trading. Puoi gestire facilmente tutte le operazioni dell'Expert Advisor dal pannello di controllo sul
FREE
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experts
Exp-TickSniper   è uno scalper di tick veloce che seleziona automaticamente i parametri per ciascuna coppia di valute separatamente. L'EA è stato sviluppato sulla base dell'esperienza acquisita in quasi 10 anni di programmazione EA. L'EA esegue operazioni a breve termine utilizzando il trailing stop intelligente e in base ai dati correnti della coppia di valute, alle sue quotazioni, alle specifiche e allo spread. La strategia di media viene utilizzata per prevenire le perdite causate dall'algor
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilità
Pannello di trading per il trading in 1 clic.   Lavorare con posizioni e ordini!   Trading dal grafico o dalla tastiera. Utilizzando il nostro pannello di trading, puoi fare trading con un clic dal grafico ed eseguire operazioni di trading 30 volte più velocemente rispetto al controllo MetaTrader standard. Calcoli automatici di parametri e funzioni che semplificano la vita di un trader e lo aiutano a condurre le proprie attività di trading in modo molto più rapido e conveniente. Suggerimenti gra
Profit or Loss Pad
Vladislav Andruschenko
4.27 (11)
Utilità
Chiusura delle posizioni in MetaTrader 5 al raggiungimento del profitto/perdita totale con la funzione di trailing del profitto.   CloseIfProfitorLoss con Trailing Puoi abilitare le   fermate virtuali (ordine separato)   , calcolo e chiusura per le posizioni   ACQUISTA e VENDI separatamente (Separate BUY SELL)   , chiudendo e calcolando   tutti i simboli o solo il simbolo corrente (Tutti i simboli)   , abilita il trailing for profit (   Trailing   Profit) Le posizioni vengono chiuse in base a u
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
Utilità
SAFETYLOCK è lo strumento ideale per i trader che desiderano proteggere le proprie operazioni da improvvise inversioni di mercato, impostando automaticamente un ordine opposto per ogni posizione aperta. Quando un trader o un EA apre una nuova posizione, SAFETYLOCK crea immediatamente un ordine in sospeso opposto. N el caso in cui la posizione inizi a generare perdite, l'ordine pendente viene attivato, bloccando la posizione e limitando così le perdite potenziali. Questo EA offre una gamma compl
Exp5 The xCustomEA for MT5
Vladislav Andruschenko
4.27 (11)
Experts
Consulente di trading universale su indicatori personalizzati per MetaTrader 5. Costruttore di strategia. Scrivi il nome del tuo indicatore con   Arrow   e buffer di segnale e il nostro EA   xCustomEA   negozia su questi segnali. Puoi anche utilizzare molte delle nostre funzioni integrate. Versione per MetaTrader4:   la   versione   xCustomEA per il terminale MetaTrader 4 La funzionalità del consulente di trading universale The xCustomEA duplica esattamente tutti i parametri del nostro consulen
Lib5 EAPadPRO for MT5
Vladislav Andruschenko
4.5 (6)
librerie
Library to add the Information Panel to your Expert Advisor for MetaTrader 5. We can not guarantee that the information and interface of the program will give you a profit on deals, but we will definitely say that even the simplest interface of the program can strengthen the first impression. Detailed description and instructions for adding our panel to your Expert Advisor are in our blog: LIB - EAPADPRO Step-by-step instruction Detailed description of our panel and instructions for using EAPADP
FREE
Exp5 Tester PAD for Strategy Tester
Vladislav Andruschenko
4.5 (28)
Utilità
L'utilità ti consente di testare manualmente le tue strategie nel tester di strategia. Trading con un clic sul grafico di visualizzazione. Funzionalità comode e complete per testare le abilità di trading sono ora disponibili anche nel tester di strategia. Forex Tester Pad è un simulatore di trading per tester di strategia. Trading utilizzando gli indicatori. Le principali funzioni della nostra utilità Versione MT4 Descrizione completa +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere
FREE
Exp4 AI Sniper for MT4
Vladislav Andruschenko
2.33 (3)
Experts
Il nostro team è entusiasta di presentare Trading Robot, il consulente esperto di trading intelligente all'avanguardia per il terminale MetaTrader. AI Sniper   è un robot commerciale intelligente e auto-ottimizzante progettato sia per i terminali   MT4   . Utilizzando un algoritmo sofisticato e metodologie di trading all'avanguardia,   AI Sniper   incarna l'eccellenza nell'ottimizzazione del trading. Con oltre 15 anni di vasta esperienza sia nei mercati borsistici che azionari, il nostro team h
Exp5 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.75 (8)
Utilità
Expert Advisor Duplicator   ripete   operazioni/posizioni/ un numero prestabilito di volte sul tuo conto   MetaTrader 5   . Copia tutte le operazioni aperte manualmente o da un altro Expert Advisor. È possibile aumentare la dimensione del lotto dei segnali. Copia i segnali e aumenta il lotto dai segnali! Aumento del lotto del segnale MQL5 Sono supportate le seguenti funzioni: lotto personalizzato per operazioni copiate, copia di StopLoss, TakeProfit, utilizzo di trailing stop e molto altro. Ver
Exp5 COPYLOT MASTER for MT5
Vladislav Andruschenko
4.4 (10)
Utilità
Exp5 - COPYLOT MASTER è una copiatrice commerciale per МetaТrader 5 e MetaTrader 4. Copia le operazioni Forex da qualsiasi conto. Installazione Questo Expert Advisor è un master copiatore. Installa l'Expert Advisor nel terminale da cui vuoi copiare le operazioni. Specificare qualsiasi nome di etichetta di testo come pathWrite, ad esempio "COPY". Installa COPYLOT MASTER per MT5 sul terminale da cui vuoi copiare le operazioni. Quindi installa   COPYLOT Client MT4   sul   terminale MT4 su cui vuoi
FREE
Exp Swing
Vladislav Andruschenko
4.46 (54)
Experts
Utilizza il modello di una famosa strategia chiamata Swinger (Pendulum, Cheburashka) - posizionamento alternativo di ordini pendenti con aumento del lotto. La strategia consiste nel piazzare due ordini pendenti opposti. Quando il prezzo si muove in una determinata direzione, viene attivato un ordine pendente, mentre la dimensione del lotto dell'altro ordine viene aumentata. L'EA prevede tre tipologie di apertura degli ordini pendenti (TypeofTrade) Apertura automatica dopo il posizionamento (Ape
FREE
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
Utilità
Exp-Averager   è progettato per calcolare la media delle operazioni che hanno ricevuto un certo prelievo aprendo operazioni di media. Il consulente ha la capacità di aprire nuove posizioni in tendenza o contro la tendenza attuale. Include anche una funzione intelligente di trailing stop che si applica a una serie di posizioni. Il consulente può aumentare o diminuire la dimensione del lotto delle posizioni. Questa è una strategia ampiamente utilizzata per riportare le posizioni in perdita al pre
Averager FULL
Vladislav Andruschenko
4.58 (12)
Utilità
Exp-Averager   è progettato per calcolare la media delle operazioni che hanno ricevuto un certo prelievo aprendo operazioni di media. Il consulente può aprire ulteriori posizioni in tendenza e contro tendenza! Include un trailing stop medio per una serie di posizioni! Stanno aumentando e diminuendo molto. Una strategia popolare per portare posizioni non redditizie al prezzo medio. Versione MT4 Descrizione completa +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.86 (29)
Utilità
Chiusura delle posizioni in MetaTrader 4 al raggiungimento del profitto/perdita totale con la funzione di trailing del profitto. Puoi abilitare le fermate virtuali (ordine separato) . Calcolo e chiusura per le posizioni ACQUISTA e VENDI separatamente (Separate BUY SELL) . Chiusura e calcolo di tutti i simboli o solo del simbolo corrente (Tutti i simboli) . Abilita il trailing per il profitto ( Trailing Profit ). Chiudi su profitti e perdite totali su valuta di deposito, punti, o percentuale del
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.48 (21)
Utilità
L'Expert Advisor   ripete   operazioni e posizioni un numero prestabilito di volte sul tuo conto   MetaTrader 4   . Copia tutte le operazioni aperte manualmente o da un altro Expert Advisor. Copia i segnali e aumenta il lotto dai segnali   ! Aumenta il numero di altri EA. Sono supportate le seguenti funzioni: lotto personalizzato per operazioni copiate, copia di Stop Loss, Take Profit, utilizzo di trailing stop. Versione MT5 Descrizione completa +DEMO +PDF Come comprare Come installare     C
Exp Assistant 4
Vladislav Andruschenko
4.88 (75)
Utilità
AutoSetting stop loss, take profit, trailing stop, livelli di pareggio, abilitazione di stop virtuali. Exp Assistant   ti aiuterà a organizzare il mantenimento delle tue posizioni. Questo Expert Advisor imposterà tutti i livelli di stop loss e take profit necessari per le tue posizioni. Tutte le operazioni di Expert Advisor sono gestite dal pannello di controllo sulla carta. Se hai posizioni aperte, ma il tuo Expert Advisor non può impostare stop loss, take profit, trailing stop o pareggio e se
FREE
Exp Tick Hamster MT5
Vladislav Andruschenko
3.59 (17)
Experts
Esperto con ottimizzazione automatica di tutti i parametri per qualsiasi simbolo di trading per MetaTrader 5. Trading EA senza impostazioni! Tic Tac   Hamster   - Questo è un   esperto di trading automatizzato per neofiti e utenti che non vogliono creare un consulente! La strategia di trading di questo consulente di trading è stata testata per   7 anni. Fare trading è più facile che mai con il nostro esperto di trading automatico, progettato appositamente per i principianti. Dite addio alla secc
Ind5 Extra Report Pad
Vladislav Andruschenko
4.76 (34)
Utilità
Traders Diary: questo è un pannello di statistiche che fornisce l'analisi del tuo conto di trading per MetaTrader 5. I risultati dell'analisi vengono visualizzati sul grafico in tempo reale. Il trading multivaluta è molto popolare. Versione MT4 Descrizione completa +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Tuttavia, maggiore è la quantità di operazioni, più difficile è analizzare la redditività di
FREE
Ind5 InfoPad Information Panel
Vladislav Andruschenko
4.88 (8)
Indicatori
INFOPad è un pannello informativo che crea informazioni sulla coppia di valute selezionata nel terminale MetaTrader 5. Ci sono 5 funzioni di questo indicatore: Mostra le informazioni principali e principali sul simbolo selezionato: Ask BID, Spread, Stop Level, Swap, Tick value, Commissioni; Mostra gli obiettivi futuri del target SL e del target TP (il numero di punti dello stop loss e del take profit stabiliti, l'importo in dollari); Mostra il profitto ricevuto per i periodi: Oggi, Settimana, M
FREE
Exp COPYLOT MASTER for MT4
Vladislav Andruschenko
4.48 (25)
Utilità
Copiatore commerciale per МetaТrader 4. Copia le operazioni, le posizioni e gli ordini forex da qualsiasi conto. # È una delle migliori fotocopiatrici   commerciali   МТ4   -   МТ4, МТ5   -   МТ5, МТ4   -   МТ5, МТ5   -   МТ4 oggi. #       L'algoritmo di copia unico copia esattamente tutte le operazioni dal conto principale al conto cliente. Elevata velocità di funzionamento. Difficile gestione degli errori. Un potente set di funzionalità. #       Tutte queste qualità sono combinate in un unico
FREE
Exp THE X FULL
Vladislav Andruschenko
4.79 (29)
Experts
Expert Advisor automatico universale per MetaTrader 5 che lavora su indicatori standard. UniversalEA Il costruttore EA è dotato di un ampio set di funzioni. Puoi selezionare uno dei 20 segnali per aprire una posizione e 5 dei 20 filtri per ordinare i segnali degli indicatori standard inclusi nel pacchetto MetaTrader. Inoltre, puoi regolare i parametri dell'indicatore, selezionare un intervallo di tempo e specificare una barra del segnale per ciascun segnale. Puoi anche scaricare The X EA per il
Exp4 Tester PAD for Strategy Tester
Vladislav Andruschenko
4.89 (19)
Utilità
L'utilità ti consente di testare manualmente le tue strategie nel tester di strategia. Trading con un clic sul grafico di visualizzazione. L'ultima versione dell'utilità offre funzionalità avanzate che consentono ai trader di testare manualmente le proprie strategie di trading. Con il tester di strategia ora puoi valutare l'efficacia delle tue strategie di trading in un ambiente simulato. Questa funzionalità ti consente di analizzare le prestazioni delle tue tecniche di trading e di perfezionarl
FREE
Ind4 Extra Report Pad
Vladislav Andruschenko
4.61 (38)
Utilità
Traders Diary: questo è un pannello di statistiche che fornisce l'analisi del tuo conto di trading per MetaTrader 4. I risultati dell'analisi vengono visualizzati sul grafico in tempo reale. Il trading multivaluta è molto popolare al giorno d'oggi. Tuttavia, maggiore è la quantità di scambi, più difficile è analizzare la redditività di ciascuno di essi. Versione MT5 Descrizione completa +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare  
FREE
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione