Exp5 Swing PRO for MT5
- Experts
- Vladislav Andruschenko
- Versione: 24.979
- Aggiornato: 15 novembre 2024
- Attivazioni: 10
La strategia di trading basata sul modello Swing prevede l'immissione di due ordini pendenti opposti con lotti aumentati. Quando il prezzo di mercato si muove in una certa direzione, uno degli ordini viene attivato mentre la dimensione del lotto dell'altro viene aumentata.
Questo approccio consente ai trader di ottenere profitti riducendo al minimo i rischi, rendendolo un modo affidabile per negoziare forex, azioni e materie prime. L’uso di questa strategia nel trading finanziario è stato ampiamente riconosciuto per la sua capacità di facilitare un processo decisionale informato, soprattutto nei mercati volatili.
La sua efficacia è attribuita alla sua capacità di identificare le tendenze del mercato e trarne vantaggio riducendo l'esposizione ai rischi di mercato. In quanto tale, è una scelta popolare per i trader che cercano di ottimizzare le proprie prestazioni di trading.
ONLY for HEDGING account type
L'EA prevede tre tipologie di apertura degli ordini pendenti (TypeofTrade)
- Apertura automatica dopo il posizionamento (Apertura istantanea AutoTrade)
- Apertura e gestione dopo l'apertura manuale (Apertura manuale ManualTrade)
- Apertura per distanza tra livelli alto/basso (alto basso per la barra precedente TFTrade)
Un ordine OCO (One-Cancels-the-Other) è un tipo di ordine condizionato composto da due ordini. Il primo ordine viene automaticamente annullato se il secondo ordine viene eseguito.
Come funziona?
- All'inizio, l'Expert Advisor inserisce due ordini: Buy Stop e Sell Stop , in base alla distanza StopOrderDeltaifUSE dal prezzo corrente.
- Se si attiva il Buy Stop , il Sell Stop verrà eliminato e verrà invece inserito un ordine Sell Stop con il volume BuyStop * Martin .
- Se il Sell Stop si attiva, il Buy Stop verrà eliminato e verrà invece inserito un ordine Buy Stop con il volume SellStop * Martin .
- Quando viene raggiunto il take profit , tutti gli ordini vengono cancellati e tutto viene ripetuto dall'inizio !
Per avere l'effetto swing i parametri StopOrderDeltaifUSE e StopLoss dovrebbero essere uguali.
Nota: può verificarsi una situazione in cui un broker apre un ordine e poi lo chiude con uno stop loss. In questo caso, ogni ordine attenderà di essere chiuso tramite take profit, e solo dopo questo l'algoritmo ricomincerà a funzionare da capo!
Non testare i prezzi EA by Open! Provalo solo su tutti i tick.
Parametri
I valori predefiniti sono visualizzati tra parentesi.
- Trade_ - Sezione Impostazioni commerciali.
- Tipo di scambio : seleziona la modalità di scambio EA. (Apertura istantanea AutoTrade , Apertura manuale dopo acquisto/vendita ManualTrade , Alto Basso per la barra precedente TFTrade )
- StopOrderDeltaifUSE - distanza per gli ordini pendenti (100).
- Magia - numero magico (777).
- StopLoss : stop loss, non utilizzato per impostazione predefinita (0).
- ModifyStopLossAtOrdersopen : modifica lo stop loss di un'operazione al livello di apertura di un ordine in sospeso.
- TakeProfit : prendi profitto, non utilizzato per impostazione predefinita (0).
- StopDayTradingEaAfterTP : se l'ultima posizione viene chiusa tramite take profit, l'EA smette di funzionare fino al giorno successivo.
- Lotti : un lotto iniziale fisso (0,1).
- LotFix : lotti separati da virgole per gli ordini aperti, ad esempio "0.1,0.2,0.3,0.6,0.8,1"; Lotto iniziale sempre = Molti. Gli ordini successivi possono essere scritti nella variabile LotFix separati da virgole.
- Martin è il rapporto Martingale per il prossimo lotto di ordine aperto (Volume) dopo aver perso (2). Attenzione! La Martingala funziona solo al valore dei Lotti. Se è impostato LotFix, la martingala non funziona.
- MartinFix - Il coefficiente Martingale, separato da virgole, per gli ordini di apertura, ad esempio "2,3,1,5,2,1"; Attenzione! La Martingala funziona solo al valore dei Lotti. Se è impostato LotFix, la martingala non funziona.
- timetrade_ - Sezione Tempo di scambio.
- OpenHour - orario di apertura delle negoziazioni (0).
- CloseHour - ora di chiusura delle negoziazioni (23).
- TrailingStopUSE : utilizza il trailing Stop (falso).
- TrailingStop : distanza del trailing stop, la distanza minima viene utilizzata per impostazione predefinita (0).
- TrailingStep : passaggio finale (1).
- MovingInWLUSE : imposta la posizione in pareggio con il primo livello dello Stop finale.