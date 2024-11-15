Exp5 Swing PRO for MT5

La stratégie de trading basée sur le modèle Swing consiste à placer deux ordres en attente opposés avec des lots accrus. Lorsque le prix du marché évolue dans une certaine direction, l’un des ordres est déclenché tandis que la taille du lot de l’autre augmente.

Cette approche permet aux traders de réaliser des profits tout en minimisant les risques, ce qui en fait un moyen fiable de négocier des devises, des actions et des matières premières. L'utilisation de cette stratégie dans le trading financier est largement reconnue pour sa capacité à faciliter une prise de décision éclairée, en particulier sur des marchés volatils.

Son efficacité est attribuée à sa capacité à identifier les tendances du marché et à en tirer profit tout en réduisant l’exposition aux risques de marché. En tant que tel, il s’agit d’un choix populaire pour les traders cherchant à optimiser leurs performances commerciales.

ONLY for HEDGING account type

L'EA propose trois types d'ouverture d'ordres en attente (TypeofTrade)

Ouverture automatique après placement (ouverture instantanée AutoTrade)

Ouverture et gestion après ouverture manuelle (Ouverture manuelle ManualTrade)

Ouverture par distance entre les niveaux haut/bas (haut bas pour la barre passée TFTrade)

Une commande OCO (One-Cancels-the-Other) est un type de commande conditionnelle qui se compose de deux commandes. Le premier ordre est automatiquement annulé si le deuxième ordre est exécuté.

Comment ça marche?

Au début, l'Expert Advisor passe deux ordres : Buy Stop et Sell Stop , en fonction de la distance StopOrderDeltaifUSE par rapport au prix actuel. Si Buy Stop se déclenche, Sell Stop sera supprimé et un ordre Sell Stop avec le volume BuyStop * Martin sera placé à la place. Si Sell Stop se déclenche, Buy Stop sera supprimé et un ordre Buy Stop avec le volume SellStop * Martin sera passé à la place. Lorsque le take profit est atteint, toutes les commandes sont supprimées, et tout est répété depuis le début !

Pour avoir l'effet swing, les paramètres StopOrderDeltaifUSE et StopLoss doivent être égaux.

Remarque : il peut arriver qu'un courtier ouvre un ordre puis le clôture par un stop loss. Dans ce cas, chaque ordre attendra d'être clôturé par take profit, et seulement après cela, l'algorithme commencera à fonctionner depuis le début !

Ne testez pas l'EA par Open price ! Testez-le uniquement sur toutes les ticks.

Paramètres

Les valeurs par défaut sont indiquées entre parenthèses.

Trade_ - Section Paramètres commerciaux.

TypeofTrade - sélectionnez le mode de trading EA. (Ouverture instantanée AutoTrade , ouverture manuelle après achat/vente ManualTrade , haut bas pour la barre passée TFTrade )

StopOrderDeltaifUSE - distance pour les commandes en attente (100).

Magie - nombre magique (777).

StopLoss - stop loss, non utilisé par défaut (0).

ModifyStopLossAtOrdersopen - change le stop loss d'une transaction en un niveau ouvert d'ordre en attente.

TakeProfit - take profit, non utilisé par défaut (0).

StopDayTradingEaAfterTP - si la dernière position est clôturée par take profit, l'EA cesse de fonctionner jusqu'au lendemain.

Lots - un lot à démarrage fixe (0,1).

LotFix - lots séparés par des virgules pour ouvrir les commandes, par exemple « 0.1,0.2,0.3,0.6,0.8,1 » ; Lot de départ toujours = Lots. Les commandes ultérieures peuvent être écrites dans la variable LotFix séparées par des virgules.

Martin est le ratio Martingale pour le prochain lot d'ordre ouvert (Volume) après avoir perdu (2). Attention ! La Martingale ne fonctionne qu'à la valeur des lots. Si LotFix est défini, la martingale ne fonctionne pas.

MartinFix - Le coefficient de Martingale, séparé par des virgules, pour les ordres d'ouverture, par exemple « 2,3,1,5,2,1 » ; Attention! La Martingale ne fonctionne qu'à la valeur des lots. Si LotFix est défini, la martingale ne fonctionne pas.

timetrade_ - Section Heure des échanges.

OpenHour - heure d'ouverture du trading (0).

CloseHour - heure de clôture des échanges (23).

TrailingStopUSE - utilise le stop final (faux).

TrailingStop - distance du stop suiveur, la distance minimale est utilisée par défaut (0).

TrailingStep - étape finale (1).

MovingInWLUSE - définissez la position au seuil de rentabilité avec le premier niveau du Stop suiveur.



