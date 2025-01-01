- OrderCalcMargin
PositionSelectByTicket
Sélectionne une position ouverte par son numéro de ticket spécifié pour pouvoir l'utiliser. Retourne true en cas de succès. Sinon retourne false. Appelez GetLastError() pour obtenir des détails sur l'erreur.
|
bool PositionSelectByTicket(
Paramètres
ticket
[in] Ticket de la position.
Valeur de Retour
Une valeur de type bool.
Note
La fonction PositionSelectByTicket() copie les données de la position dans l'environnement du programme. Les appels ultérieurs à PositionGetDouble(), PositionGetInteger() et PositionGetString() retournent les données précédemment copiées. Même si une position n'existe plus (ou que son volume, sa direction, etc. a changé), les données sont toujours disponibles. Pour être sûr de recevoir des données valides de la position, il est recommandé d'appeler PositionSelectByTicket() juste avant son utilisation.
Exemple :
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber
Voir également
PositionGetSymbol(), PositionsTotal(), Propriétés d'une Position