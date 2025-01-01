DocumentazioneSezioni
Ottiene le informazioni sulla versione di OpenCL, supportatalla scheda video.

int  OpenCLSupport() const 

Valore di ritorno

Il valore restituito ha la seguente forma: 0x00010002 = "1.2". Lo 0 significa che OpenCL non è supportato.

Nota

Per ottenere la versione di OpenCL utilizza la funzione TerminalInfoInteger() (proprietà TERMINAL_OPENCL_SUPPORT).