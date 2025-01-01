ドキュメントセクション
OpenCLSupport

ビデオカードがサポートしている OpenCL のバージョンに関する情報を取得します。

int  OpenCLSupport() const 

戻り値

戻り値の形式は 0x00010002 = "1.2" です。0 は OpenCL のサポートがないことを示します。

注意事項

OpenCL のバージョンの取得には TerminalInfoInteger() 関数（TERMINAL_OPENCL_SUPPORT プロパティ）が使用されます。