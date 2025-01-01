MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCTerminalInfoOpenCLSupport
- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
OpenCLSupport
ビデオカードがサポートしている OpenCL のバージョンに関する情報を取得します。
int OpenCLSupport() const
戻り値
戻り値の形式は 0x00010002 = "1.2" です。0 は OpenCL のサポートがないことを示します。
注意事項
OpenCL のバージョンの取得には TerminalInfoInteger() 関数（TERMINAL_OPENCL_SUPPORT プロパティ）が使用されます。