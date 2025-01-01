MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCTerminalInfoOpenCLSupport
- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
OpenCLSupport
비디오 카드에서 지원되는 OpenCL 버전에 대한 정보 가져오기.
|
int OpenCLSupport() const
값 반환
다음 양식을 가진 OpenCL 버전: 0x00010002 = "1.2". 0은 OpenCL이 지원되지 않음을 의미합니다.
참고
OpenCL 버전은 TerminalInfoInteger() 함수에 의해 정의됩니다(TERMINAL_OPENCL_SUPPORT 속성).