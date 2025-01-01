문서화섹션
OpenCLSupport

비디오 카드에서 지원되는 OpenCL 버전에 대한 정보 가져오기.

int  OpenCLSupport() const 

값 반환

다음 양식을 가진 OpenCL 버전: 0x00010002 = "1.2". 0은 OpenCL이 지원되지 않음을 의미합니다.

참고

OpenCL 버전은 TerminalInfoInteger() 함수에 의해 정의됩니다(TERMINAL_OPENCL_SUPPORT 속성).