文档部分
MQL5参考标准程序库交易类CTerminalInfoOpenCLSupport 

OpenCLSupport

获取有关显示卡支持的 OpenCL 版本信息。

int  OpenCLSupport() const 

返回值

返回值有以下形式: 0x00010002 = "1.2"。返回 0 意味着 OpenCL 不支持。

注释

为获取 OpenCL版本, 使用 TerminalInfoInteger() 函数 (TERMINAL_OPENCL_SUPPORT 属性)。