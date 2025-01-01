MQL5参考标准程序库交易类CTerminalInfoOpenCLSupport
- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
OpenCLSupport
获取有关显示卡支持的 OpenCL 版本信息。
int OpenCLSupport() const
返回值
返回值有以下形式: 0x00010002 = "1.2"。返回 0 意味着 OpenCL 不支持。
注释
为获取 OpenCL版本, 使用 TerminalInfoInteger() 函数 (TERMINAL_OPENCL_SUPPORT 属性)。