OpenCLSupport Retourne la version de OpenCL supportée par la carte vidéo. int OpenCLSupport() const Valeur de retour La valeur retournée est de la forme : 0x00010002 = "1,2". 0 signifie que OpenCL n'est pas supporté. Note Pour récupérer la version d'OpenCL, la fonction TerminalInfoInteger() est appelée (propriété TERMINAL_OPENCL_SUPPORT).