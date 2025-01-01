OpenCLSupport

Retourne la version de OpenCL supportée par la carte vidéo.

int OpenCLSupport() const

Valeur de retour

La valeur retournée est de la forme : 0x00010002 = "1,2". 0 signifie que OpenCL n'est pas supporté.

Note

Pour récupérer la version d'OpenCL, la fonction TerminalInfoInteger() est appelée (propriété TERMINAL_OPENCL_SUPPORT).