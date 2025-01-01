DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCTerminalInfoOpenCLSupport 

OpenCLSupport

Retourne la version de OpenCL supportée par la carte vidéo.

int  OpenCLSupport() const 

Valeur de retour

La valeur retournée est de la forme : 0x00010002 = "1,2". 0 signifie que OpenCL n'est pas supporté.

Note

Pour récupérer la version d'OpenCL, la fonction TerminalInfoInteger() est appelée (propriété TERMINAL_OPENCL_SUPPORT).