MemoryUsed

クライアント端末/エージェントプロセスに使用されているメモリに関する情報を取得します。（MB 単位）。

int  MemoryUsed() const 

戻り値

クライアント端末/エージェントプロセスに使用されているメモリ（MB 単位）

注意事項

メモリ情報の取得には TerminalInfoInteger() 関数（TERMINAL_MEMORY_USED プロパティ）が使用されます。