MemoryUsed

Retourne la quantité de mémoire utilisée par le terminal client ou l'agent (en Mo).

int  MemoryUsed() const

Valeur de retour

La quantité de mémoire utilisée par le terminal ou l'agent (en Mo).

Note

Pour récupérer la quantité de mémoire, la fonction TerminalInfoInteger() est appelée (propriété TERMINAL_MEMORY_USED).