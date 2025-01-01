문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCTerminalInfoMemoryUsed 

MemoryUsed

클라이언트 터미널/에이전트에서 사용하는 메모리에 대한 정보 가져오기(MB 단위).

int  MemoryUsed() const 

값 반환

클라이언트 터미널/에이전트에서 사용하는 메모리(MB 단위).

참고

클라이언트 터미널/에이전트에서 사용하는 메모리는 TerminalInfoInteger() 함수에 의해 정의됩니다(TERMINAL_MEMORY_USED 속성).