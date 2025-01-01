文档部分
MQL5参考标准程序库交易类CTerminalInfoMemoryUsed 

MemoryUsed

获取有关终端/代理进程使用内存的信息 (以兆字节为单位)。

int  MemoryUsed() const 

返回值

终端/代理进程使用内存 (以兆字节为单位)。

注释

为获取终端使用内存, 使用 TerminalInfoInteger() 函数 (TERMINAL_MEMORY_USED 属性)。