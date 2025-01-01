DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCTerminalInfoMemoryTotal 

MemoryTotal

Ottiene le informazioni sulla memoria totale, disponibile per il terminale/agente client (in Mb).

int  MemoryTotal() const 

Valore di ritorno

Memoria totale (in MB), disponibile per il terminale/agente.

Nota

Per ottenere la memoria totale utilizza la funzione TerminalInfoInteger() (proprietà TERMINAL_MEMORY_TOTAL).