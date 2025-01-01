MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCTerminalInfoMemoryTotal
MemoryTotal
터미널/에이전트에서 사용할 수 있는 총 메모리 정보를 가져오기(MB 단위).
|
int MemoryTotal() const
값 반환
터미널/에이전트에서 사용할 수 있는 총 메모리(MB 단위).
참고
터미널/에이전트에서 사용할 수 있는 총 메모리는 TerminalInfoInteger() 함수에 의해 정의됩니다(TERMINAL_MEMORY_TOTAL 속성).