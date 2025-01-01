DocumentationSections
MemoryTotal

Retourne la quantité de mémoire totale, disponible pour le terminal client ou l'agent (en Mo).

int  MemoryTotal() const 

Valeur de retour

La quantité de mémoire totale (en Mo) disponible pour le terminal ou le client.

Note

Pour récupérer la mémoire totale, la fonction TerminalInfoInteger() est appelée (propriété TERMINAL_MEMORY_TOTAL).