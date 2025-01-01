MemoryTotal

Retourne la quantité de mémoire totale, disponible pour le terminal client ou l'agent (en Mo).

int MemoryTotal() const

Valeur de retour

La quantité de mémoire totale (en Mo) disponible pour le terminal ou le client.

Note

Pour récupérer la mémoire totale, la fonction TerminalInfoInteger() est appelée (propriété TERMINAL_MEMORY_TOTAL).