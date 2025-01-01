Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCTerminalInfoMemoryTotal BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString MemoryTotal Retourne la quantité de mémoire totale, disponible pour le terminal client ou l'agent (en Mo). int MemoryTotal() const Valeur de retour La quantité de mémoire totale (en Mo) disponible pour le terminal ou le client. Note Pour récupérer la mémoire totale, la fonction TerminalInfoInteger() est appelée (propriété TERMINAL_MEMORY_TOTAL). MemoryPhysical MemoryAvailable