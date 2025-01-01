DocumentationSections
IsFtpEnabled

Retourne l'autorisation d'envoyer des rapports de trading au serveur/login FTP spécifié dans les paramètres du terminal.

bool  IsFtpEnabled() const 

Valeur de retour

vrai si l'envoi de rapports de trading au serveur FTP est autorisé, faux sinon.

Note

Pour récupérer l'autorisation d'envoyer des rapports de trading, la fonction TerminalInfoInteger() est appelée (propriété TERMINAL_FTP_ENABLED).