- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
IsFtpEnabled
Retourne l'autorisation d'envoyer des rapports de trading au serveur/login FTP spécifié dans les paramètres du terminal.
|
bool IsFtpEnabled() const
Valeur de retour
vrai si l'envoi de rapports de trading au serveur FTP est autorisé, faux sinon.
Note
Pour récupérer l'autorisation d'envoyer des rapports de trading, la fonction TerminalInfoInteger() est appelée (propriété TERMINAL_FTP_ENABLED).