ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCTerminalInfoIsFtpEnabled 

IsFtpEnabled

端末の設定で指定された FTP サーバへの取引レポート送信及びログインの許可に関する情報を取得します。

bool  IsFtpEnabled() const 

戻り値

FTP サーバへの取引レポート送信が許可されている場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

取引レポート送信許可についての情報の取得には TerminalInfoInteger() 関数（ TERMINAL_FTP_ENABLED プロパティ）が使用されます。