Ottiene le informazioni sul permesso di inviare i reports di trade al server FTP ed effettuare il login, specificato nelle impostazioni del terminale.

bool  IsFtpEnabled() const 

Valore di ritorno

true, se l'invio trade reports al server FTP è consentito, altrimenti false.

Nota

Per ottenere informazioni su permesso di inviare i trade reportsutilizza la funzione TerminalInfoInteger() (proprietà TERMINAL_FTP_ENABLED).