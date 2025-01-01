- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
IsFtpEnabled
Ottiene le informazioni sul permesso di inviare i reports di trade al server FTP ed effettuare il login, specificato nelle impostazioni del terminale.
|
bool IsFtpEnabled() const
Valore di ritorno
true, se l'invio trade reports al server FTP è consentito, altrimenti false.
Nota
Per ottenere informazioni su permesso di inviare i trade reportsutilizza la funzione TerminalInfoInteger() (proprietà TERMINAL_FTP_ENABLED).