IsEmailEnabled
Ottiene le informazioni sul permesso di inviare e-mail ai server SMTP ed il login, specificato nelle impostazioni del terminale.
bool IsEmailEnabled() const
Valore di ritorno
true, se è consentito l'invio di e-mail, altrimenti false.
Nota
Per avere informazioni sul permesso di invio e-mail utilizza la funzione TerminalInfoInteger() (proprietà TERMINAL_EMAIL_ENABLED).