IsEmailEnabled

端末の設定で指定されたSMTP サーバへの電子メールの送信及びログインの許可に関する情報を取得します。

bool  IsEmailEnabled() const 

戻り値

電子メールの送信が許可されている場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

電子メールの送信許可の情報取得には TerminalInfoInteger() 関数（TERMINAL_EMAIL_ENABLED プロパティ）が使用されます。