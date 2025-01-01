Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCTerminalInfoIsEmailEnabled BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString IsEmailEnabled Retourne l'autorisation d'envoyer des emails au serveur/login SMTP spécifié dans les paramètres du terminal. bool IsEmailEnabled() const Valeur de retour vrai si l'envoi d'emails est autorisé, faux sinon. Note Pour récupérer l'autorisation d'envoyer des emails, la fonction TerminalInfoInteger() est appelée (propriété TERMINAL_EMAIL_ENABLED). IsTradeAllowed IsFtpEnabled