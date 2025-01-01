DocumentationSections
Référence MQL5 CTerminalInfo IsEmailEnabled 

IsEmailEnabled

Retourne l'autorisation d'envoyer des emails au serveur/login SMTP spécifié dans les paramètres du terminal.

bool  IsEmailEnabled() const 

Valeur de retour

vrai si l'envoi d'emails est autorisé, faux sinon.

Note

Pour récupérer l'autorisation d'envoyer des emails, la fonction TerminalInfoInteger() est appelée (propriété TERMINAL_EMAIL_ENABLED).